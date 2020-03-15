«Ротор» вырвал победу у «Шинника» в Химках

15 Март 2020 2020-03-15T17:51:39+03:00

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Ну, вот и первая победа обновленной команды сине-голубых в весенней части сезона: «Ротор» вырвал победу у «Шинника». Матч 27-го тура Олимп-Первенство ФНЛ, который проходил на резервном поле ярославцев в Химках, завершился со счетом 0-1.

Волгоградцы ликуют: сине-голубые победили, заработали три заветных очка и закрепились в лидерах турнирной таблицы. Но, надо сказать, победа эта досталась «Ротору» нелегко. Первая половина матча прошла сухо: волгоградцы мало атаковали и редко подбирались к воротам «Шинника». А вот соперник создал два опасных момента, правда, реализовать их не удалось.

В перерыве наставник сине-голубых Александр Хацкевич, видимо, сумел найти подходящие слова для наших футболистов, и во втором тайме они заиграли и показали всю мощь лидера. А на 56-й минуте Ткачук удачно прострелил на Камиля Муллина, который уже ждал пас во вратарской зоне, и в падении переправил мяч в сетку ворот соперника. Это был красивый гол. Через пять минут Ткачук мог удвоить счет, но его жестко сбил Пухов, за срыв атаки судья показал ярославцу желтую карточку. Еще через 4 минут «горчичник» получил уже сам Ткачук.

Волгоградев так воодушевил первый гол, что они до конца второго тайма прессинговали «Шинник», не давая сопернику даже отдышаться. Ярославцы сдержали напор «Ротора», но ответить уже смогли. Матч так и завершился с перевесом сине-голубых в один гол.

СТАТИСТИКА МАТЧА

Олимп-Первенство ФНЛ 2019/2020. 27 тур. 15 марта 2020 года.

«Шинник» — «Ротор» — 0:1 (0:0)

«Шинник»: Яшин, Покидышев, Первушин, Щербаков (Цховребов, 88), Самойлов, Эктов, Пухов (Мацхарашвили, 65), Кожемякин, Дроздов, Зинков, Низамутдинов (к)

«Ротор»: Нестеренко, Пискунов, Байрыев (к), Довбня, Денисов, Султонов (Серченков ,46), Алейник (Песегов, 46), Макаров, Ткачук, Галаджан (Кузнецов, 81), Муллин (Полубояринов, 90+2).

Голы: Муллин, 56

Предупреждения: Пухов, 61; Щербаков, 84 - Байрыев, 42; Ткачук, 65

ИСТОЧНИК KP.RU