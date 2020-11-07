Отыгрались в меньшинстве: Ротор увез одно очко из Тулы

Защитник Ротора Степанов стал лучшим игроком матча, сравняв счет. Фото: пресс-служба ПФК Арсенал.

Волгоградцы увезли одно очко из Тулы. 7 ноября "Ротор" в гостях встречался с тульским "Арсеналом". Ехали за победой, но с первых минут игра у сине-голубых не задалась. В первом тайме тулякам удалось забить быстрый гол. Ошибся у волгоградцев Йосип Чондрич – лучший игрок матча с ЦСКА, по единодушному мнению волгоградских болельщиков. Мяч в его ворота отправил Кирилл Панченко.

После этой удачи «Арсенал», как будто не веря своему счастью, немного растерялся и отдал преимущество «Ротору», который провел несколько атак, но результата волгоградцам они не принесли. В добавок ко всему, две желтые карточки за 37 минут игры заработал капитан сине-голубых Азат Байрыев. Ему пришлось покинуть поле, а его команде больше половины матча играть вдесятером. Главный арбитр был щедр на красные карточки и удалил не только игрока Ротора, но и помощника главного тренера. Максим Шацких покинул скамейку за неспортивное поведение.

Отыграться волгоградцы смогли только на 63-й минуте. Несмотря на игру в меньшинстве, «Ротор» смог сравнять счет. Это сделал защитник Данил Степанов, получив мяч от Олега Кожемякина. 1:1. Степанов и стал лучшим игроком поединка по мнению экспертов "Матч ТВ".

Больше голов в игре не было, хотя все бились за победу до последнего: обе команды болтаются на дне турнирной таблицы, и очень хотят подняться повыше от зоны вылета. Защитникам «Ротора» в последние 10 минут не раз приходилось спасать свои ворота, но в атаке команда ничего особенного не продемонстрировала. В конце второго тайма туляки прижали гостей к их воротам. И в конце чуть не заработали пенальти. На последней минуте Седрик Гогуа героически спас ворота волгоградцев. Итог: ничья, 1:1.

Процент владения мячом у команд одинаковый: 52:47. Ротор ничем не уступал, играя в меньшинстве.