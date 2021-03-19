Александр Хацкевич покидает «Ротор»

Фото: СК "Ротор"

У «Ротора» будет новый главный тренер. Александр Хацкевич решил покинуть волгоградскую команду, сообщает пресс-служба сине-голубых. Его отставку приняло руководство клуба. И теперь придется искать нового специалиста, который возьмется спасать волгоградцев в борьбе за выживание в Российской премьер-лиге. Похоже, поиск будет всего нового тренерского штаба, так как нынешний пришел в команду вместе с Хацкевичем. Вместе и уйдет.

Для клуба и всех болельщиков решение 47-летнего специалиста стало неожиданным. После провальной игры 23-го тура РПЛ с «Ростовом» намеков на отставку у Хацкевича не было. Он рассказывал о планах команды на ближайшие недели перед домашним матчем сине-голубых с «Локомотивом». Хотя генеральный директор СК «Ротор» Андрей Рекечинский назвал решение тренера взвешенным.

- Решение принято без эмоций, взвешенно. Чтобы набрать необходимое количество очков в оставшихся матчах и решить поставленную задачу на сезон, руководством клуба принято решение освободить Александра Хацкевича от занимаемой должности. Впереди две недели подготовки к матчу с «Локомотивом» и они пройдут под руководством нового наставника. Тренерские перестановки помогают встряхнуть команду, взбодрить. Мы благодарим Александра Николаевича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере, - приводит слова Андрея Рекечинского пресс-служба клуба.

Напомним, белорусский специалист возглавил «Ротор» в декабре 2019 года. В сезоне первенства Футбольной национальной лиги он провел с волгоградцами 2 официальных матча, после чего турнир остановили из-за коронавируса. Волгоградскую команду признали победителем ФНЛ, она спустя 16 лет вернулась в РПЛ. В 23-х турах высшего дивизиона «Ротор» при Хацкевиче одержал только 4 победы, 6 раз сыграл вничью и потерпел 13 поражений. Правда, 2 проигрыша были техническими из-за коронавирусного карантина в волгоградском коллективе. Команда занимает 13-е место, находясь в зоне переходных игр.