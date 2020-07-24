Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 24 июля: еще 86 заболевших и 2 смерти

Обстановка по коронавирусу в Волгоградской области практически не меняется уже которую неделю. Стабильно прирастает число заболевших коронавирусом, растет и количество официально подтвержденных смертей. На эту пятницу подтвердили диагноз еще 86 заразившимся ковидом волгоградцам, общее число инфицированных перевалило за восемь с половиной тысяч человек – 8517. Умерли на сегодня уже 57 пациентов с коронавирусом. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 24 июля 2020 года.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ИЦК, накануне экспертная комиссия подтвердила еще две смерти заболевших коронавирусом волгоградцев. Статистика летальных исходов в регионе растет практически каждый день, хотя и пополняется со значительной задержкой в 30 – 45 дней. При этом в целом показатель летальности в Волгоградской области более чем в два раза ниже, чем по стране. Всего в России из 800 тысяч заразившихся ковидом врачи не смогли спасти 13 046 человек.

Статистика заражений и выздоровлений. Яндекс.

За последние сутки выписали из больниц всего 69 человек. В выходные будет еще меньше. Так что новых заболевших приходится везти из Волгограда в районы области. В инфекционных госпиталях на 24 июля остается более двух тысяч человек, еще 1,5 тысячи волгоградцев лечатся от ковида у себя дома. Сидят в своих квартирах и более четырех тысяч карантинщиков. Примерно такие же цифры в области уже второй месяц.

В тяжелой форме болеют коронавирусом 2,6% пациентов, в реанимации сейчас 110 человек, на ИВЛ – 17. Но больше всего санитарных врачей беспокоит, что каждый четвертый болеет бессимптомно и разносит заразу (подробности). При этом имеется защитный иммунитет к ковиду только у 7,6% волгоградцев. Это очень мало.