В Волгоградской области продлили и ужесточили ограничения по коронавирусу

Ситуацию с коронавирусом в Волгоградской области называют неизменно напряженной. Так что карантинные ограничения в регионе вновь не отменили, а наоборот, продлили и ужесточили. «Жителей и гостей области ждет продление и усиление ограничительных мер», - сообщил «КП-Волгоград» оперативный штаб региона. В первую очередь коснутся они работающих пенсионеров старше 65 лет. Для них режим самоизоляции продлен вплоть до 9 августа 2020. Соответствующие изменения уже внесли в режимное Постановление Губернатора №179.

Масочный режим ужесточили. Теперь его нужно соблюдать не только в автобусах и прочем транспорте, на остановках, в учреждениях и в магазинах. Носить маску отныне придется и на точках уличной торговли. С понедельника 27 июля 2020 масочный режим будет действовать также для киосков, ларьков и прочим и прочих. Продавцы обязаны отказывать пробивать покупку покупателям без маски. Отдельно прописан запрет на пребывание без маски в медучреждениях.

С температурой выше 37,2 градуса теперь запрещено появляться в любых массовых местах. Измерять температуру на входе должны были и раньше, но теперь «горячих» будут разворачивать на входе – такие права прописаны в постановлении. Если же человек откажется уйти и начнет качать права, то контролер должен будет вызвать полицию. А закончится все протоколом и штрафом за нарушение режима.

Разрешили работать при соблюдении всех требований коронавирусной безопасности музеям и открытым бассейнам, водным аттракционам и аквапаркам. Частично откроются кафе и рестораны, так что посидеть по-прежнему можно будет на летних террасах, а также внутри при условии заполнения не более половины зала. На входе всем должны также измерить температуру и предоставить санитайзеры. Но банкеты все равно запрещены.

Свадьбы в шумной компании также остаются под запретом, причем на неопределенный срок. Молодым придется расписываться в загсе без гостей или ждать дальше. Также остаются под запретом развлечения, кальяны, дискотеки, караоке, работа детских комнат, секций и кружков. Не откроются торговые центры.

С 1 августа все же разрешили открыть детские лагеря, хотя бы на одну смену и только для местных детей. А вот гостиницы, санатории и турбазы Волгограда и области с 1 августа открыты для всех желающих, в том числе иногородних.

Как будут работать школы Волгоградской области с 1 сентября 2020 года и продолжат ли дети учиться дистанционно, обещают решить до 20 августа, глядя на обстановку с коронавирусом на тот момент. Пока на дежурном режиме остаются и детские сады.

Число заразившихся коронавирусом волгоградцев на сегодня перевалило за 8500 человек. Подтвердили и смерть 57 пациентов.