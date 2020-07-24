Более 27% волгоградцев болеют коронавирусом бессимптомно

24 Июль 2020 2020-07-24T12:31:13+03:00

В больницах на сегодня более двух тысяч ковидных пациентов. Фото: Артем КИЛЬКИН

В тяжелой форме переносят ковид 2,6% пациентов, в реанимации 110 человек

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После долгого перерыва в Волгограде вновь прошел брифинг по ситуации с коронавирусом представителей облздрава и Роспотребнадзора. По словам главного санитарного врача региона Ольги Зубаревой, более 27 процентов заразившихся коронавирусом волгоградцев переносят заболевание бессимптомно.

- Нас очень пугает такое количество бессимптомных, - призналась Зубарева.

Сейчас в инфекционных госпиталях лежат 2061 человек с ковидной пневмонией. В реанимации врачи спасают жизни 110 тяжелых пациентов, 17 из которых не могут дышать без аппарата ИВЛ. В целом же на долю тяжелых форм заболевания приходится 2.6% случаев. В легкой форме переносят коронавирус 39% жителей Волгоградской области, в средней – 30,7% заразившихся.

По признанию председателя облздрава Анатолия Себелева, количество пневмоний, причем тяжелых, постоянно растет. Увеличилось число таких пациентов и в июле.

Напомним, на сегодня в Волгограде и области уже 8517 заразившихся ковидом, из которых умерли 57 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU