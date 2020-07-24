В Волгоградской области только 7% людей имеют иммунитет к коронавирусу

24 Июль 2020 2020-07-24T12:55:40+03:00

Волгоградцев просят не забывать о мерах предосторожности, так как заболевших коронавирусом в регионе еще много. Фото: Иван МАКЕЕВ

Поэтому ограничительные меры по COVID-19 в регионе пока не снимают

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Волгоградцы устали от ношения масок и ограничительных мер, которые до сих пор не отменяют в Волгоградской области. Но пока их снимать рано. Об этом в два голоса говорили сегодня, 24 июля, на брифинге глава облздрава Анатолий Себелев и главный санитарный врач региона Ольга Зубарева.

Причина – большое количество бессимптомных больных COVID-19, множество случаев внебольничных пневмоний и слабый иммунитет у волгоградцев к коронавирусу.

- По данным наших исследований, только у 7,6% волгоградцев имеется защитный иммунитет к коронавирусу. Это очень небольшой показатель, гораздо меньше среднероссийского. Именно поэтому пока мы и не снимаем пока ограничения, - поясняет глава регионального Роспотребнадзора Ольга Зубарева.

Впрочем, темп прироста заболевших за последнюю неделю снизился и сегодня уже составляет 1% (для сравнения по России он уже 0,8%). Но в регионе еще стабильно высокий уровень госпитализации коронавирусных больных.

- У каждого должна быть настороженность! Особенно это касается людей старше 65 лет и тех, у кого имеются хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, или сахарный диабет, или, тем более, онкология, - предупреждает Анатолий Себелев.

ИСТОЧНИК KP.RU