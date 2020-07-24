2020-07-24T14:45:01+03:00
Общество

Пять крупных очагов коронавируса остается в Волгоградской области

Самые большие вспышки ковида зафиксировали на стройке и в психинтернате
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Коронавирус продолжает атаковать волгоградцев.Коронавирус продолжает атаковать волгоградцев.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Ровно четыре месяца прошло с того дня, как в Волгоградской области появилась первая заболевшая коронавирусом. «Ситуация в регионе остается стабильной, но, тем не менее, напряженной. На сегодняшний день коронавирусная инфекция является неуправляемой, поэтому никуда этот патоген не девается», - подчеркнула 24 июля на брифинге главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева. В Роспотребнадзоре напоминают, что опасность сохраняется. Ни обязательную дезинфекцию, ни масочный режим в регионе никто не отменял. Хотя на деле их уже мало кто соблюдает и чиновники об этом прекрасно знают.

Всего за прошедшие четыре месяца в Волгоградской зафиксировали 27 больших вспышек заболеваемости коронавирусом. Самые большие - в строительной организации и в Урюпинском ПНИ, где заразились коронавирусом более двухсот человек.

- На сегодня мы меньше регистрируем очагов групповой заболеваемости в организованных коллективах. Сейчас активных остается пять и завтра еще один снимается. Это положительный момент, - подчеркивает Ольга Зубарева.

Кроме того, в последнее время волгоградцам удается отделаться, что называется, «малой кровью». Даже если и регистрируют массовые очаги ковида, то заболевших в них оказывается не так много.

- Волгоградская область находится на первом этапе снятия ограничений, - подчеркивают в Роспотребнадзоре. Режим самоизоляции в регионе с 27 июля вновь продлили и ужесточили (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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