От коронавируса умерли еще двое: бабушка из Котово и 43-летняя волгоградка

24 Июль 2020 2020-07-24T13:18:13+03:00

Изменить размер текста: A A

К сожалению, коронавирус продолжает уносить жизни волгоградцев. К 24 июля в Волгоградской области от COVID-19 умерли уже 57 человек. За последние сутки к этому смертельному списку добавились еще две женщины. В региональном оперативном штабе рассказали «КП-Волгоград» подробности о новых летальных случаях.

Как показало заключение судмедэкспертизы, от коронавируса умерла 82-летняя пенсионерка из Котовского района. Женщина подхватила вирус дома, от зараженного члена семьи. Но, когда почувствовала недомогание, сразу за медпомощью обращаться не стала. «Скорую» вызвали уже на 6 день болезни. Когда бабушку привезли в Котовскую ЦРБ, у нее уже была двухсторонняя пневмония в тяжелой форме. Плюс сказались хронические сердечные заболевания. Пенсионерку не спасли.

Еще одной жертвой COVID-19 стала 43-летняя жительница Волгограда. Она сразу обратилась в больницу, но от госпитализации отказалась, решила лечиться на дому. Но самочувствие только ухудшалось. Согласилась ехать в больницу только, когда уже было совсем невмоготу.

- Женщину госпитализировали в больницу №16 с двухсторонней пневмонией. Но, несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось, - констатируют в оперштабе.

ИСТОЧНИК KP.RU