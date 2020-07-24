Облздрав: коронавирусные больницы Волгограда не переполнены

С момента появления первого коронавирусного пациента в Волгограде прошло четыре месяца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще с начала июня волгоградцы периодически жалуются, что их не забирают в больницу с коронавирусом, потому что в ковидных госпиталях просто нет свободных мест. А кого-то приходится везти из больших городов в стационары области. Но в комитете здравоохранения Волгоградской области отрицают переполненность коронавирусных больниц.

- За сутки поступило 141 человек [выписано 84]. Свободная коечная емкость составляет 1148 мест, - отчитался на брифинге перед журналистами 24 июля председатель облздрава Анатолий Себелев.

Основная часть коронавирусных госпиталей региона сосредоточена в крупных городах – Волгограде и Волжском, а также в прилегающих к ним Ленинском и Городищенском районах. Межрайоные центры по ковиду работают на базе ЦРБ Камышина, Михайловки и Урюпинска. Продолжает принимать пациентов и Жирновская ЦРБ, где в свое время приспособили 40 коек под коронавирус из-за вспышки в местном психоневрологическом интернате. Сейчас она загружена на две трети.

С начала июня уровень госпитализации сохраняется на стабильно высоком уровне, признают в облздраве. Но уверяют, что мест для всех пациентов, которым необходима госпитализация, хватит.

- Количество пневмоний увеличилось, в том числе за три недели июля. Растет и их тяжесть, - отмечает Себелев.

Объясняют госпитализацию не по месту жительства и спецификой заболевания пациента, необходимых ему видах помощи и оборудования, и их наличием в тех или иных больницах.

Тем временем, карантинные ограничения по коронавирусу в Волгограде не только продлили, но и ужесточили масочный режим. Зато откроют бассейны, детские лагеря, частично кафе и рестораны. Смотрите, что изменится с 27 июля.