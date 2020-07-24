2020-07-24T15:48:17+03:00
Общество

Новые вспышки COVID-19 в Палласовке и Волгограде

Главный санитарный врач Волгоградской области назвала ситуацию с коронавирусом неуправляемой
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Все новые и новые больные коронавирусом поступают в больницы.Все новые и новые больные коронавирусом поступают в больницы.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

К сожалению, обстановка с коронавирусом в Волгоградской области остается очень сложной. Как назвала ее сегодня глава регионального Роспотребнадзора Ольга Зубарева – «ситуация неуправляемая». И хотя больших очагов в регионе почти не осталось, зато участились случаи, когда не найден источник заражения. Вот в Волгограде за последние сутки положительный диагноз COVID-19 установили еще у 48-ми пациентов. По данным главного санитарного врача, в 20% новых случаев люди не знают, где заразились.

К 22 июля вспыхнул новый очаг и в Палласовке – там сразу 12 новых пайциентов. По пять случаев за сутки – в Камышинском и Милайловском районах.

А вот в Городищенском районе и в Волжском статистика радует – всего по три новых пациента. Еще заболели два жителя Котовского района. В остальных восьми районах, где еще фиксируют заболевших, -по одному случаю. В их числе: Суровикинский, Дубовский, Старополтавский, Жирновский, Среднеахтубинский, Киквидзенский, Светлоярский и Кумылженский.

Коронавирус зафиксировали в 13-ти районах области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Коронавирус зафиксировали в 13-ти районах области.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Среди новых заболевших – двое детей и 15 пожилых людей, старше 65 лет. Такую статистику «КП-Волгоград» предоставили в оперштабе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волжском появится новая маршрутка №44
Запустили еще один поезд через Волгоград к Черному морю
В четырех районах Волгограда отключат свет 27 июля
Новые вспышки COVID-19 в Палласовке и Волгограде
Грабежей меньше, аварий больше: в волгоградской полиции подвели итоги полугодия
Облздрав: коронавирусные больницы Волгограда не переполнены
Волгоградские школы могут не открыться в сентябре
Врач из Волгограда перевела лжебанкиру больше миллиона рублей
От коронавируса умерли еще двое: бабушка из Котово и 43-летняя волгоградка
В Волгоградской области только 7% людей имеют иммунитет к коронавирусу
Более 27% волгоградцев болеют коронавирусом бессимптомно
17 волгоградцам вручили государственные награды
Обсуждайте, предлагайте: проект преобразования поймы Царицы разместили в соцсетях
18 детей трагически погибли с начала лета в Волгоградской области
В Волгоградской области появится новый музей, посвященный немцам Поволжья
В Волжском замначальнику отдела полиции грозит 6 лет колонии за взятку
Волгоградские промышленники уплатили более 20 миллиардов налогов
В Волгограде насмерть сбили 85-летнюю бабушку