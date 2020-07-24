Новые вспышки COVID-19 в Палласовке и Волгограде

24 Июль 2020 2020-07-24T15:48:17+03:00

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К сожалению, обстановка с коронавирусом в Волгоградской области остается очень сложной. Как назвала ее сегодня глава регионального Роспотребнадзора Ольга Зубарева – «ситуация неуправляемая». И хотя больших очагов в регионе почти не осталось, зато участились случаи, когда не найден источник заражения. Вот в Волгограде за последние сутки положительный диагноз COVID-19 установили еще у 48-ми пациентов. По данным главного санитарного врача, в 20% новых случаев люди не знают, где заразились.

К 22 июля вспыхнул новый очаг и в Палласовке – там сразу 12 новых пайциентов. По пять случаев за сутки – в Камышинском и Милайловском районах.

А вот в Городищенском районе и в Волжском статистика радует – всего по три новых пациента. Еще заболели два жителя Котовского района. В остальных восьми районах, где еще фиксируют заболевших, -по одному случаю. В их числе: Суровикинский, Дубовский, Старополтавский, Жирновский, Среднеахтубинский, Киквидзенский, Светлоярский и Кумылженский.

Коронавирус зафиксировали в 13-ти районах области.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Среди новых заболевших – двое детей и 15 пожилых людей, старше 65 лет. Такую статистику «КП-Волгоград» предоставили в оперштабе.

ИСТОЧНИК KP.RU