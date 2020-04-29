Режим самоизоляции в Волгоградской области: до какого числа продлится

Как и планировалось – 29 марта 2020 года (сразу после заявления президента России Владимира Путина о продлении нерабочего периода до 12 мая) губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел заседание Клинического совета по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Он озвучил, какие дополнительные меры будут предприняты в регионе в ближайшие дни. И, судя по тенденции роста больных с COVID-19, ограничения только ужесточат.

- Мы выполнили все задачи, которые стояли перед нами на первом этапе - в полном объеме подготовили необходимый коечный фонд для приема коронавирусных пациентов. Уже развернуто 2382 инфекционных койки (норматив Минздрава РФ – 1753). Коечный фонд обеспечен всем необходимым оборудованием. Медицинский персонал обучен, обеспечен средствами индивидуальной защиты и приступил к работе. Мы нарастили объемы тестирование на коронавиру: проведено уже порядка 25 тысяч исследований, ежесуточно выполняется более 1000 тестов. Это позволяет уже на ранних стадиях выявлять заболевание среди групп риска и контактировавших с ними людей. Но ситуация остается сложной, напряженной и не позволяет нам расслабляться, - сразу отметил в своем выступлении глава региона.

И статистика оперштаба это подтверждает: число заболевших ежедневно исчисляется десятками (к 29 апреля 2020-го в области уже 313 заразившихся, плюс 16 за последние сутки).

- Ситуация остается сложной по двум основным причинам. Во-первых, мы видим рост доли средних и тяжелых случаев течения заболевания, а также стремительный переход болезни от легкой к средней и тяжелой формам. Во-вторых, большое количество бессимптомных больных – до 40% от общего числа выявленных случаев. Таких больных трудно выявить, а в результате появляются новые очаги заболевания, - отметил Андрей Бочаров.

Осложняют ситуацию и приезжие. В Волгоградскую область ежедневно прибывают десятки людей из регионов со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой. Часть из них – уже с симптомами коронавирусной инфекции.

- Последние случаи выявления заболеваний говорят об этой тенденции: возвращаются либо заболевшие, либо контактировавшие с заболевшими. А в ближайшее время поток приезжих увеличится: начнут возвращаться студенты, военнослужащие после увольнения в запас после срочной службы. Речь идет о тысячах людей. Не секрет, что далеко не все они строго соблюдают карантин. Поэтому решено еще больше ужесточить за ними контроль, - подчеркивает глава региона.

Параллельно, работая на упреждение, в регионе развернут еще 2000 дополнительных инфекционных коек.

- Сегодня многие эксперты говорят о возможности волнообразного развития ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией и дальнейшего повторения таких волн. Поэтому необходимо выработать дополнительные решения по борьбе с коронавирусной инфекцией не только в настоящее время, но и на среднесрочный период, - поставил задачу перед подчиненными губернатор Волгоградской области.

Начальник облздрава предложил перевести "легких" коронавирусных больных на амбулаторное лечение на дому. Это сделают, если увеличится нагрузка на больницы региона.

- Сейчас у 67% коронавирусных пациентов болезнь протекает в легкой форме, и только у 3% - в тяжелой. При этом в 96% случаях летальные исходы обусловлены тем, что эти больные слишком поздно обратились за медпомощью, либо у них имеются тяжелые хронические заболевания. Поэтому надо усилить работу амбулаторной службы: люди с хроническими заболеваниями должны быть на особом контроле у участковых терапевтов. Надо провести аудит, организовать подворовые обходы данной категории граждан, обеспечить системную работу по раннему выявлению и определения возможности развития новой коронавирусной инфекции у пациентов с тяжелой соматической патологией. А уже в случае ухудшении эпидемиологической ситуации и с учетом опыта других регионов мы должны будем перейти на организацию медицинской помощи пациентам с COVID-19 с легким течением на дому, - отметил Себелев.