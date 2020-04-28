Продление нерабочей недели в Волгограде до 11 мая 2020 года: режим самоизоляции пока не отменяют

28 апреля Владимир Путин обратился к жителям страны. Он рассказал, насколько наша медицина готова к испытанию эпидемией коронавируса. Сейчас самое непростое время, угроза заражения реальна как никогда. Именно поэтому руководство страны приняло решение о продление нерабочих дней до 11 мая 2020 года включительно. 6,7,8 мая – выходные дни с сохранением зарплаты. К 5 мая регионы должны подготовить алгоритмы выхода с 12 мая из режима ограничений. Кроме того, правительство страны должно разработать дополнительный пакет мер поддержки экономики и граждан. Нужно начать разработку на перспективу для восстановления деловой активности в стране.

На откуп регионам отдали решение о конкретных ограничениях для граждан из-за эпидемии коронавируса. То есть губернатор Волгоградской области и оперативный штаб самостоятельно в ближайшее время решат, продлевать ли режим самоизоляции, до какого срока, давать ли послабления. Все должно соотноситься с ситуацией по заболевшим. Еще до выступления президента Андрей Бочаров высказался о пике заболевания в Волгоградской области.

- К 1 мая домой в Волгоградскую область вернутся тысячи людей, в том числе с территорий со сложной эпидемиологической обстановкой. Далеко не всегда приезжающие соблюдают режим, и мы имеем факты распространения инфекции. Основной рост заболеваемости может произойти 10-15 мая, а затем к 1 июня. Сколько продлится режим самоизоляции - зависит от дисциплины каждого, - заявил Андрей Бочаров.

Также ждут от волгоградских властей предложений по урегулированию и нормализации ситуации в экономике, которая сильно пострадала от эпидемии.