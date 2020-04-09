Коронавирус в Волгограде: 27 зараженных, пятерых уже выписали

Количество зараженных коронавирусом в Волгограде и области за последние сутки выросло на одного человека и теперь составляет 27 человек, из них шесть детей. Пять заболевших коронавирусом, у которых первыми диагностировали COVID-19, уже вылечили и выписали - это 2 взрослых и 3 детей. Всего в больницах Волгограда остаются 22 человека с подтвержденным диагнозом. В целом в стационарах на утро 9 апреля находятся 74 человека, в том числе 10 детей. Как сообщил журналистам на брифинге замглавы облздрава Николай Алимов, данных о последнем заболевшем еще нет - информация о еще одном подтвержденном диагнозе поступила в последний момент.

На этот раз в регионе данные появились раньше, чем в сводной статистике по коронавирусу федерального Роспотребнадзора. Подтверждает диагноз теперь свой референс-центр в Волгограде.

- Состояние всех заболевших опасений на сегодняшний день не вызывает, - сообщил Николай Алимов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/772001" frameborder="0"></iframe> Статистика по ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 9 апреля 2020.Екатерина СИМОХИНА

С каждым днем в Волгограде делают все больше тестов на коронавирус. Всего обследовали уже 6904 человека, более 600 из них за последние сутки.

- Тест-системы, зарегистрированные и используемые в России для выявления нового коронавируса, обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса в реакции, - отмечают в Роспотребнадзоре.

Тем не менее, пока число подтвержденных случаев коронавируса в регионе резко не растет. Санитарные врачи считают, что свою роль все же сыграла самоизоляция. Под наблюдением на карантине на дому на сегодняшний день остаются 2692 волгоградца. Более 2,3 тысячи человек уже сняли с учета.

- Вчера за сутки в больницы Волгограда поступило 7 человек с первично подтвержденным диагнозом. Но утверждать, что они заболели коронавирусом, пока нельзя, нужны дополнительные тесты, - заявил Николай Алимов.

Напомним, первый заболевший коронавирусом в Волгограде появился 24 марта 2020 года. В Волжском и Камышине первый диагноз COVID-19 подтвердили 27 марта. Все они заразились коронавирусом в поездках за рубеж. В начале апреля заболевших стало больше в разы. Теперь основная масса заразившихся – это вернувшиеся из Москвы.

В Волгоградской области под заразившихся коронавирусом готовят уже порядка 4750 мест в больницах по всему региону. Освободили госпиталь ветеранов в больничном комплексе - здесь будут размещать пожилых людей, перепрофилируют под коронавирус и роддом №1 Волгограда. Власти решили действовать на опережение, не дожидаясь, пока заразившихся коронавирусом в Волгограде и районах области станет больше.

В России в целом по ситуации с коронавирусом цифры за сутки такие - 1459 новых случаев коронавируса, всего на 9 апреля - 10 тысяч 131 заболевших по стране.

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