Коронавирус в Волгограде: ни у кого из заболевших пневмонии нет

9 Апр 2020 2020-04-09T13:43:30+03:00

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В Волгограде коронавирус подтвержден у 27 человек. На ежедневном брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов рассказал, как себя чувствуют заразившиеся новой коронавирусной инфекцией COVID-19 волгоградцы. В инфекционных больницах и госпиталях из них лежат 22 человека. Состояние всех пациентов на сегодня не вызывает опасений у медиков. Заболевание коронавирусом протекает в легкой форме, у некоторых и вовсе без симптомов.

- Никто на сегодня опасений не вызывает. Никто не нуждается в аппарате ИВЛ. Пневмонии ни у кого из заболевших коронавирусной инфекцией не было. Это хорошо. Препараты для лечения легкой формы у нас есть, - заявил Николай Алимов.

Пять заболевших коронавирусом в Волгограде и области уже покинули больницы. "Все они в добром здравии", - говорят врачи. Полностью вылечили двоих взрослых – это приехавшие из отпуска за рубежом волгоградки, а также троих детей из Волжского – все они из одной семьи. В больнице все еще остается их 70-летняя бабушка. Ей еще необходима поддержка кислородом.

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ИСТОЧНИК KP.RU