После совещания с президентом губернатор Волгоградской области обсудил подготовку 3 тысяч койкомест для больных COVID-19

8 Апр 2020 2020-04-08T20:57:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 8 апреля президент Владимир Путин провел совещание с главами регионов. Обсуждали борьбу с коронавирусом: какие дополнительные меры предпринять, чтобы к пику пандемии быть во всеоружии. Одна из первоочередных задач, считает губернатор Волгоградской области, до 15 апреля завершить первый этап подготовки инфекционных больниц на 1760 койкомест. На этом не остановятся, заверил Андрей Бочаров. В перспективе на последующих этапах могут развернуть около 3 тысяч мест в больницах.

- Обеспечить выполнение режима самоизоляции жителей Волгоградской области. Особое внимание обратить на людей старшего возраста, детей, жителей, возвращающихся из зарубежных поездок, возвращающихся с работы вахтовым методом, приезжающих из регионов со сложной эпидобстановкой, а также контактировавших с ними лиц, — поставил задачи глава региона

Немаловажно обеспечить все работающие в регионе в период самоизоляции предприятия и организации необходимым, оказать поддержку. Жизненно необходимые больницы, магазины, компании должны работать бесперебойно. В частности, обязательно соблюдать санитарно-эпидемиологические меры. Сотрудники должны работать в масках, перчатках, соблюдать дистанцию. Волгоградцев настоятельно просят и дальше не нарушать самоизоляцию: это единственный способ избежать крупных очагов заражения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/771885" frameborder="0"></iframe> В Волгоградской области дополнительно подготовят три тысячи коек для больных коронавирусом.Видео с оперативного совещания губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова 8 апреля

ИСТОЧНИК KP.RU