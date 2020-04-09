2020-04-09T12:30:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Пик заболеваемости коронавирусом в Волгограде: прогноз Роспотребнадзора

Роспотребнадзор по Волгоградской области отмечает эффект от самоизоляции
Юлия Данильченко
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Самоизоляция дает свои плоды.Самоизоляция дает свои плоды.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С 28 марта по 30 апреля в Волгоградской области ввели всеобщую самоизоляцию в связи с распространением коронавирусной инфекции. Режим повышенной готовности вызывает массу вопросов. Ожидается ли вспышка COVID-19? Когда ждать пика пандемии? Приносит ли вообще результаты наша самоизоляция?

Стопроцентно обозначить сроки пика никто не берется – собраны не все данные. Поэтому власти региона и страны готовятся к разным вариантам развития событий и работают по принципу «вооружен - предупрежден». Ничего страшного в этом нет, наоборот – все под контролем.

Об этом говорит и предварительная статистика. На сегодняшнем брифинге Роспотребнадзор по Волгоградской области озвучил основные цифры за последние три дня. Важно, что число инфицированных - 27 человек, пятерых уже выписали. У оставшихся нет серьезных осложнений, они не подключены к ИВЛ, прогнозы врачей положительные.

- С 7 на 8 апреля сняты с медицинского наблюдения 390 человек, находящихся под наблюдением стало меньше на 276 человек. С 8 на 9 эти показатели увеличили на 736 и 600 волгоградцев соответственно. Видите, результат явно налицо. 7 числа в инфекционных стационарах находилось 89 человек, 8-го такое же число, сегодня минус 15 человек. Меры самоизоляции дают положительный эффект, - прокомментировал заместитель руководителя Роспотребнадзора по Волгоградской области Евгений Резников.

Большую роль играет тестирование: с каждым днем число обследованных людей растет, что позволяет увидеть более точную картину происходящего.

- Анализа на COVID-19 делают четыре лаборатории, планируется еще две лаборатории (в медакадемии и детской поликлинике №2 в Волжском). Обследования проводятся бесплатно, - отмечает Евгений Резников.

Сужается круг лиц, отправленных на обязательный карантин. Поток отдохнувших за границей резко упал. Остались те, кто успел вступить с ними в контакт, их также крайне мало. По-прежнему в группе риска работающие в Москве - их возьмут под контроль.

- Главный вопрос: когда будут послабления? По итогам этой недели будут видны результаты, и то, куда мы будем двигаться. Отмечу, это чисто статистика, ее никто не скрывает. Она говорит о том, что у нас идет уменьшение случаев, - добавил Резников.

Роспотребнадзор по Волгоградской области отмечает эффект от самоизоляции.Екатерина СИМОХИНА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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