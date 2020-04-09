Облздрав о ситуации с коронавирусом в Волгограде: никто ничего не скрывает

То и дело в СМИ или соцсетях появляется информация, что в Волгограде специальная скорая забрала в больницу еще одного пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции COVID-19. Зампред облздрава Николай Алимов рассказал, почему это не соответствует действительности, а также как происходит тестирование и подтверждение диагноза в Волгоградской области.

- Подтверждение диагноза в 100% случаев происходит в стационаре. Это уже не первый анализ. Когда пациент находится в режиме самоизоляции на дому, в том числе, когда он контактный, при первом положительном результате теста его в тот же день госпитализируют. При этом при первичном положительном результате диагноз подтвержденным еще не считается. А говорим мы о подтвержденных случаях, только когда биоматериал пациента выйдет из референс-центра. Так что на дому больной с подтвержденным диагнозом COVID-19 находиться просто не может, - рассказал Николай Алимов.

Сейчас в стационарах Волгограда находятся 74 человека – 64 взрослых и 10 детей. Это 22 заболевших коронавирусом (5 уже выписали) и остальные с первично подтвержденным диагнозом.

- Но не у всех из них подтверждается диагноз. Бывает первый тест положительный, а потом отрицательный, - поясняет представитель комитета здравоохранения. - Двойной отрицательный анализ с разрывом не менее одного дня и отсутствие клинической симптоматики – это сейчас считается критерием снятия диагноза.

Референс-центр в Волгограде теперь свой, так что медики экономят кучу времени и средств на пересылке анализов в Москву и Новосибирск. На то, чтобы поставить диагноз коронавирус, у врачей теперь уходит около суток.

ЗАЧЕМ НУЖНО СТОЛЬКО БОЛЬНИЦ И РОДДОМОВ ПОД КОРОНАВИРУС В ВОЛГОГРАДЕ?

В Волгоградской области для больных коронавирусом сейчас готовят 14 больниц в пяти городах. Всего будет порядка 4750 мест. У многих волгоградцев возникает вопрос – зачем столько?

- Цифры никакие не скрываются. То количество больных и находящихся в стационарах с подозрением либо с подтвержденным диагнозом, которое озвучивается, - так оно и есть, - заверил журналистов Николай Алимов. - Надеемся, что ситуация у нас будет стабильно протекать. Но мы готовимся, потому что развернуть госпиталь - это вопрос не одной минуты. Надо набрать штат, провести кислород там, где его нет. Поэтому мы работаем на упреждение. Как мы видим по опыту, ситуация с коронавирусом может молниеносно развиваться. Исходя из этой позиции, мы все заранее и планируем. Это чисто статистика. Здесь никто ничего не скрывает.

Освобождают под коронавирус и два роддома - №1 на Тракторном и больницы №5 на Красном. Беременные, согласно методическим рекомендациям Минздрава РФ, это особая категория.

- Так как это группа особенно важная, для нее разделили потоки и фактически сделали отдельный провизорный госпиталь на базе роддома №1. А уже лечиться они будут на базе роддома пятой клинической больницы. Пациентов вчера, кто оставался, перевели. У нас есть ресурсы перинатальных центров. Риска нехватки мест для беременных и рожениц абсолютно никакого нет, - говорят в облздраве.

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