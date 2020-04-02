2020-04-02T12:01:06+03:00
Общество

Коронавирус в Волгограде: тесты будут делать медикам и пенсионерам

Расширен список тех, кого в обязательном порядке будут обследовать на коронавирус в Волгоградской области
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Тесты на коронавирус охватят большее число волгоградцев.Тесты на коронавирус охватят большее число волгоградцев.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Волгоградской области теперь будут делать тесты на коронавирус не только тем, кто подхватил внебольничную пневмонию, приехал из-за границы или имел контакт с заразившимся COVID-2019. В обязательном порядке обследовать также будут медиков и пенсионеров старше 60 лет, в том числе в закрытых учреждениях типа домов престарелых.

- Будут обследовать пенсионеров старше шестидесяти лет с признаками заболевания. Мы планируем делать это на дому. Медработникам – не реже раза в неделю, и немедленно в случае контакта [с зараженными], - рассказал на брифинге замглавы облздрава Николай Алимов.

В регионе по-прежнему 8 заболевших коронавирусом и почти 3500 карантинщиков. Всего тесты на коронавирус на 2 апреля сделали 3822 жителям Волгоградской области.

Как отметила главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева, «Диалайну» также разрешили делать тесты на коронавирус для всех желающих. Но возникла проблема с закупкой реагентов, необходимых для ПЦР-диагностики - именно этим методом проводят исследование на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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