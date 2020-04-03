Коронавирус в Волгограде: на третий день горожане стали меньше нарушать режим самоизоляции

3 Апр 2020 2020-04-03T10:20:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Всеобщий режим самоизоляции действует в Волгограде и области с 1 апреля, но только на третий день волгоградцы осознали всю серьезность ситуации и стали меньше выходить из дома. По крайней мере, так утверждают эксперты Яндекс-Карта: по данным на 3 апреля 2020 года индекс самоизоляции в Волгограде повысился до 4,2 баллов из пяти возможных. Это означает, что большая часть населения соблюдает домашний карантин, а на дорогах города значительно уменьшилось число машин.

Кстати, отсутствие потока машин на улицах города уже положительно сказалось на аварийной статистике: за минувшие сутки – 2 апреля – в Волгоградской области зафиксировали всего одно ДТП с пострадавшим.

Сказался на обстановке и тот факт, что ввели ответственность за нарушение режима самоизоляции: теперь полиция может штрафовать нарушителей, причем как простых волгоградцев (которые слоняются кучками по улицам без дела, так и предпринимателей, которые продолжают работать, несмотря на запрет. Например, за последние сутки в регионе выявлено 13 бизнесменов-нарушителей. В Котово велась торговля запчастями, в Средней Ахтубе торговали цветами, в Красноармейском – оргтехникой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Всеобщий режим самоизоляции в Волгограде из-за коронавируса: как и что будет работать

Всеобщий режим самоизоляции рекомендован для всех жителей Волгоградской области независимо от возраста с 1 апреля 2020 года. Рассказываем, до какого числа продлятся ограничения, и как будут действовать (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU