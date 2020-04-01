Анатолий Себелев: сложно прогнозировать ситуацию с коронавирусом в Волгоградской области

В Волгоградской области на 1 апреля 2020 уже восемь человек, заразившихся коронавирусом. Только за последние сутки число заболевших выросло вдвое. Четыре случая заражения COVID-19 произошли в одной семье в Волжском – половина из них контактные. Помимо уже заболевших в больницах Волгограда сейчас находится 51 человек с подозрением на коронавирус, в том числе 9 детей. Тысячи волгоградцев из группы риска сидят на домашнем карантине, это не считая всеобщей самоизоляции. Как будут дальше развиваться события и ситуация с коронавирусом в Волгоградской области, журналистам рассказал руководитель регионального комитета здравоохранения Анатолий Себелев.

В Волжском дети с родителями отдыхали в ОАЭ, а после ходили в школу. Еще два случая в Волгограде – их завезли из ОАЭ и Турции. Жительница Светлоярского района заразилась коронавирусом в Москве, где жила месяц до середины марта. Мужчина из Камышина привез заразу после отдыха в Германии. Ни у кого из заболевших коронавирусом в Волгоградской области пневмонии нет. У одного из детей с COVID-19 нет вообще никаких симптомов. Но 70-летняя волжанка лежит в боксе с подачей кислорода.

- Прогнозы [развития ситуации с коронавирусом] по трем сценариям могут быть: плохой, средний, самый удовлетворительный. Но мы с вами можем предполагать, только когда увидим через две недели, как эта ситуация складывается. В эпидемиологии существует такое понятие: [проходит] два инкубационных периода от последнего больного и тогда прекращается эпидпроцесс. Но в данной ситуации трудно прогнозировать, - отмечает Анатолий Себелев.

В России на 1 апреля уже 2777 зараженных коронавирусом и 24 летальных исхода. В Волгоградской области с 1 по 5 апреля 2020 года введен режим всеобщей самоизоляции. Жителям региона запретили без крайней необходимости выходить из дома и рекомендовали держать дистанцию в полтора метра. В Волгограде и Волжском минимизировали общественный транспорт. Закрыли все места досуга, развлечений, кафе, рестораны, не торгующие товарами первой необходимости магазины.

- Профилактические мероприятия, которые сейчас вводятся, беспрецедентные. Наша область идет на шаг впереди. Нам необходимо разорвать этот процесс. Все это прекрасно понимают. Только разобщение позволит нам [предотвратить] заражение лиц, которые контактировали с заболевшими. Ведь мы не можем на 100% гарантировать, что все, кто приехал из-за границы, находятся на карантине. Кто-то может скрывать. Поэтому такие мероприятия позволят нам предотвратить вторичное заражение – в этот период мы сможем выявить больных и изолировать их от общества, - заявил «КП-Волгоград» Анатолий Себелев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/770122" frameborder="0"></iframe> Количество зараженных коронавирусом в Волгограде выросло до 8 человек. среди них трое детей. Глава облздрава Анатолий Себелев.Екатерина СИМОХИНА

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