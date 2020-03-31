2020-03-31T17:40:28+03:00
Общество

Причины выхода из квартиры в Волгограде во время самоизоляции: какие разрешены и что ждет нарушителей

В каких случаях можно выходить из дома в Волгограде, Волжском, Волгоградской области во время самоизоляции по коронавирусу с 1 по 5 апреля 2020, кто и как будет контролировать нарушителей
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Коронавирус заставил волгоградцев сидеть дома. На улицу в ближайшие пять дней лучше не выходить.Коронавирус заставил волгоградцев сидеть дома. На улицу в ближайшие пять дней лучше не выходить.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С 1 апреля 2020 жителей Волгоградской области ждет всеобщий пятидневный карантин. На улицу без крайней необходимости жителям Волгограда, Волжского и других населенных пунктов региона выходить нельзя. Среди причин, по которым можно выйти из квартиры – прямая угроза жизни и здоровью, а также работа на стратегических предприятиях, на транспорте, в доставке, в различных ведомствах и экстренных службах, в здравоохранении, в магазинах, торгующих товарами первой необходимости и едой. Разрешено выходить из дома в ближайший магазин, чтобы купить, например, продукты и лекарства. Также не запрещено выгуливать домашних животных, но не далее 100 метров от места проживания. И, конечно, разрешат жителям Волгограда выносить из дома мусор – на ближайшую мусорку.

- Прошу отнестись к принимаемым мерам с пониманием и полной ответственностью. Берегите себя, своих родных и близких. Пожалуйста, оставайтесь дома, - обратился к жителям губернатор Андрей Бочаров.

Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации, с собой во время полной самоизоляции в Волгограде нужно иметь паспорт, где указано место проживания. Поинтересуются, куда вы едете и зачем, и в спецавтобусах, которые заменят в дни карантина привычный общественный транспорт. В любом случае, на улице и в помещениях необходимо держать дистанцию не менее 1,5 метра между людьми.

А вот в поликлинику ходить в дни полной самоизоляции в Волгограде нельзя. Медицинскую помощь будут оказывать на дому, за исключением экстренной. Звонить можно по телефону горячей линии 8 (800)-200-34-11 круглосуточно, по телефону 112 или в регистратуру.

Информация о том, кто и как будет контролировать соблюдение режима самоизоляции в Волгограде и что ждет нарушителей обязательного карантина, уточняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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