9 мая 2019 в Волжском пройдет парад Победы с техникой

СЕГОДНЯ 19:06 2019-05-06T19:14:47+03:00

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Впервые в Волжском на параде в День Победы пройдет военная техника. 9 мая 2019 по площади Ленина прошагают бойцы и спецтехника войсковой части №73420. Также в программе праздника - парад ретро автомобилей, шоу парашютистов, концерт, солдатская каша и фейерверк.

9 мая 2019 в Волжском с 8.00 на линии выйдут «Поющие автобусы» с артистами, которые исполнят песни военных лет. В 9.00 возложат цветы к памятнику погибшим воинам. От храма Иоанна Богослова пойдет крестный ход.

В 10.00 9 мая 2019 на проспекте Ленина в Волжском начнется парад. Откроют его 50 ретро автомобилей с ветеранами. Следом пойдут военная техника, пятьсот военных, кадеты, юнармейцы.

После парада 9 мая 2019 в 10.30 от улицы Космонавтов пойдет Бессмертный полк. Сбор - с 9.30 у Трансагентства (улица Ленина, 50).

9 мая 2019 в 11.30 на площади Ленина в Волжском на новой сцене парка за ДК «Октябрь» начнется концерт. Рядом развернутся выставка ретро автомобилей, реконструкция военного госпиталя, а cаперы покажут как «разминируют» местность с помощью собак. В 13.30 в небе покажут яркое шоу парашютисты.

У памятника Высоцкому 9 мая 2019 в 11.30 и в 18.00 будет работать «открытый микрофон». Каждый сможет спеть, прочитать стихи или рассказать историю о войне.

9 мая 2019 в 18.00 на площади Ленина в Волжском будут танцевать «Вальс Победы». В трех точках будут угощать солдатской кашей и горячим чаем.

9 мая 2019 в 19.00 программу праздничных мероприятий продолжит концерт на сцене парка «Волжский». А в 22.00 можно будет посмотреть фейерверк.

В поселке Краснооктябрьском жители встанут в Бессмертный полк 9 мая 2019 в 9.20. На время шествия с 9.00 до 11.30 перекроют дорогу на улице Северной в границах улиц Ленинской и Лысенко, а также по улице Лысенко до пересечения с улицей Красных Комиссаров.

Также 9 мая 2019 в Волжском с 8.30 до 12.00 перекроют дорогу для автомобилей на проспекте Ленина от площади Свердлова до улицы Молодогвардейцев. А автобусы и маршрутки будут объезжать закрытый на время праздника участок по улице Карбышева.

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ИСТОЧНИК KP.RU