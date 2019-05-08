Перекрытия дорог 9 мая в Волгограде

СЕГОДНЯ 13:50 2019-05-08T15:30:45+03:00

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В День победы 9 мая 2019 года в Волгограде пройдут парад, Бессмертный полк, концерты и салют на набережной, лазерное шоу на Мамаевом кургане. Из-за этого в центре Волгограда 9 мая 2019 перекроют все основные дороги, введут ограничения для транспорта и в Красноармейском районе. На праздник и обратно жителям и гостям Волгограда проще всего будет добраться общественным транспортом. Тем, кто решит на своем авто поехать на Мамаев курган, до 15 часов 9 мая оставить машину будет просто негде. После 15.00 будут доступны парковки у ВГАФКа, у стадиона и у ТРК «Мармелад». После обеда 9 мая, когда с парада разъедется вся техника, откроют и парковку на площади Павших Борцов.

Первая продольная в Волгограде 9 мая будет закрыта для автомобилей. Ограничения на проспекте Ленина также начнут действовать 8 мая - стоянка будет запрещена. До 23.00 придется убрать свои авто с проспекта и прилегающих улиц по ходу Бессмертного полка, иначе их увезут эвакуаторы. Полностью перекроют дорогу на проспекте Ленина с 9.00 до 15.00 9 мая 2019 на участке от Комсомольской до улицы Маршала Крылова. Не будут ходить даже троллейбусы. В это же время ограничат движение на улицах Хиросимы, 7-й Гвардейской, Пражской и 13-й Гвардейской (от Коммунистической до Советской).

С восьми вечера 8 мая 2019 до 15 часов 9 мая 2019 закроют проезд по нулевой рокадной дороге в Волгограде на участке от Пугачевской до Комсомольской; 9 мая 2019 с 15.00 до 23.00 нулевая продольная будет перекрыта вплоть до 7-й Гвардейской.

Улицу Чуйкова от Краснознаменской до Комсомольской также перекроют с 20.00 8 мая до 15.00 9 мая. А с 15.00 до 23.00 9 мая дорога будет закрыта вплоть до улицы Соколова.

Дороги на площади Павших борцов и прилегающих улицах Мира и Гагарина перекроют в Волгограде также с вечера 8 мая 2019. Ограничения движения будут действовать до 14.00 9 мая 2019.

9 мая 2019 с 7.00 до 23.00 перекроют движение по улицам Краснознаменской и Комсомольской от проспекта до Набережной. Также перекроют на этом участке улицы Ленина и Володарского. Закроют проезд на это время по улице Рокоссовского до телецентра.

С 7.00 до 15.00 9 мая 2019 улица Советская будет закрыта на участке от Краснознаменской до Комсомольской, а с 15.00 до 23.00 - до Порт-Саида.

В Красноармейском районе Волгограда 9 мая 2019 с 18.00 до 22.00 перекроют движение на бульваре Энгельса в границах домов 2-18 и 9-25.

Если возникнет ЧС, запретят движение, остановку и стоянку транспорта с 21.00 до 23.00 9 мая на проспекте Ленина в границах улиц Кубинской и Краснознаменской, а также на Комсомольской от Пархоменко до Советской.

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ИСТОЧНИК KP.RU