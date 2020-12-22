Новый год 2021 в Волгограде: программа праздничных мероприятий

Пусть 2021 год для Волгограда будет добрым. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Встречая Новый 2021 год, волгоградцы будут водить хороводы у елки в тесном кругу. Массовых новогодних и рождественских гуляний в этот раз не будет из-за пандемии коронавируса, как и дискотек, и корпоративов. Но праздник никто не отменял, хотя он и пройдет очень скромно. В программе праздничных новогодних мероприятий на Новый год 2021 в Волгограде – салют после боя курантов у главной городской елки и в каждом дворе, аниматоры у елок в районах, представления и спектакли для детей и взрослых, концерты и шоу-программы. Развлечения на зимние каникулы подготовили театры, музеи, выставочные и концертные залы. Но часть их уйдет в онлайн. «КП-Волгоград» подскажет, где будет все самое интересное и куда сходить на Новый год 2021 в Волгограде с ребенком, с друзьями или всей семьей.

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Волгоградцам разрешили новогодние утренники, но запретили корпоративы. По каким коронавирусным правилам будем жить на праздниках.

Встречать Новый год 2021 Волгоград и область будут по московскому времени. Переводим часы 27 декабря.

Если погода позволит, то главным развлечением станут горки и ледовые катки. Фото: Иван ВИСЛОВ

Резиденция Деда Мороза в этом году вновь откроется в Комсомольском саду, детвору с родителями новогодние радости ждут здесь в течение трех недель. Часы работы: 25 декабря 2020 с 15.00 до 21.00, с 26 декабря 2020 по 14 января 2021 с 12.00 до 21.00.

С 27 ПО 30 ДЕКАБРЯ 2020 В ВОЛГОГРАДЕ

С 27 декабря 2021 в программе Нового года 2021 в Волгограде - экипаж Деда Мороза и Снегурочки. Сказочные герои в последние дни уходящего года побывают у всех главных елок в районах города – с 15.30 до 18.30 сказочные персонажи посетят места установки новогодних елок в разных районах города и в центре.

27 декабря 2021 в 17.30 официально откроется площадка для новогодних гуляний у главной лестницы на нижней террасе набережной. Здесь поставили не только елку, но и ледяные горки, и праздничные фотозоны.

Елка и ледяные горки на набережной тоже новинка Нового года 2021. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

28 декабря в 16.00 в сквере на проспекте Металлургов в Краснооктябрьском районе Волгограда устроят акцию «Зимнее чудо».

30 декабря 2020 детей во всех районах Волгограда ждет новогодняя программа «Живые зимние открытки». Аниматоров можно будет увидеть в парках, скверах и на площадях Волгограда также 31 декабря 2020 и 3 января 2021 года.

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ 31 ДЕКАБРЯ 2020 - 1 ЯНВАРЯ 2021 В ВОЛГОГРАДЕ

Главная городская елка Волгограда в этом году снова на площади у интерактивного музея «Россия - Моя история» в пойме Царицы. Здесь же работает каток. В новогоднюю ночь с 23.00 31 декабря 2020 до 1.00 1 января 2021 на большом экране здесь покажут трансляцию праздничного концерта «Новый год. Online-stories», услышат волгоградцы и бой курантов, и новогоднее поздравление президента. А после в пойме Царицы в Волгограде устроят новогодний фейерверк. Начнется салют ровно в 1.00 ночи 1 января 2021.

С 22 часов 31 декабря 2020 до 2.00 1 января 2021 также будет звучать музыка и сиять огоньками елка для желающих провести новогоднюю ночь 2021 в Кировском районе Волгограда у «Авангарда».

1 И 2 ЯНВАРЯ 2021 В ВОЛГОГРАДЕ

Тех, кто решится выйти из дома и отправиться гулять 1 и 2 января 2021 в Волгограде работают только катки. Их залили много и во всех районах города. Главное, чтобы погода не подвела.

С 3по 8 ЯНВАРЯ 2021 В ВОЛГОГРАДЕ

3 января 2021 с 10 до 17 часов в пойме Царицы в Волгограде пройдет фестиваль «Зимний пряник – 2021».

Начиная с 3 января 2021 в программе праздника в Волгограде онлайн зарядки, фитнес тренировки и шахматные турниры. Ведь Новый год - это не только мандарины, шампанское, тазик оливье и прочие яства на праздничном столе. О здоровье тоже не стоит забывать.

Онлайн-зарядка с чемпионом - 3, 6, 8 января 2021 в 9.00, Инстаграм

Новогодний онлайн-фитнес - 4 января 2021 в 12.00, Инстаграм

Рождественская онлайн-зарядка - 6 января 2021 в 10.00, Инстаграм

Елка в Александровском саду у собора появилась впервые. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

6 И 7 ЯНВАРЯ 2021 В ВОЛГОГРАДЕ

6 января 2021 в 11.00 у ДК Петрова в Советском районе Волгограда будет звучать аудиоспектакль «Рождество Христово».

Программа праздничных мероприятий на Рождество 7 января 2021 в Волгограде также весьма скромна. У елки в Александровском саду с 14 до 15 часов и у главной елки на площади в пойме реки Царица с 16 до 17 часов пройдут Рождественские вечерки. Будет звучать музыка, артисты споют рождественские колядки.

7 января 2021 в 16.00 Рождественская концертная программа ждет Волгоградцев в ДК Тракторозаводского района.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ И В ЧЕМ ПОУЧАСТВОВАТЬ ОНЛАЙН НА НОВЫЙ ГОД 2021 В ВОЛГОГРАДЕ

Мастер-классы

Онлайн-мастер-класс по новогоднему украшению помещений «В снежном царстве, морозном государстве» - 25, 26 декабря 2020 в течение дня, вКонтакте

Онлайн-мастер-класс «Поделка Деду Морозу» - 28 декабря 2020 в 16.00, вКонтакте Инстаграм

Онлайн-мастер-класс по оформлению новогодней фотозоны 28 декабря 2020 в 11.00, вКонтакте Инстаграм

Онлайн-викторина зимних песен «Новогодний эмаджинариум» - 30 декабря 2020 вКонтакте

Квест по новогодним фильмам - 6 января 2021, вКонтакте

Онлайн-мастер-класс по изготовлению новогодних и рождественских украшений - 6 января 2021 в 15.00, Инстаграм