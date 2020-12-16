Режим самоизоляции в Волгоградской области: что изменится с 21 декабря

Новый год в Волгограде пройдет без корпоративов и банкетов, но с утренниками. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Встреча Нового 2021 года В Волгоградской области да и по всей стране будет необычной, прежде всего, коррективы в привычные праздничные традиции внесут пандемия коронавируса и связанные с ней карантинные ограничения. Жить в режиме самоизоляции и повышенной готовности по коронавирусу Волгограду и области придется как минимум до 25 января 2021 года – именно до этой даты продлят больничный работающим пенсионерам старше 65 лет. А с 21 декабря 2020 года вступает в силу новая редакция постановления губернатора Волгоградской области №179 (скачать документ). В детсадах и школах разрешили проводить новогодние утренники, праздники и дискотеки, но только в пределах одного класса и без посторонних, в том числе родителей. Магазины, фуд-корты, театры и кинотеатры должны будут выполнять дополнительные требования. Смотрим, что еще изменится в Волгоградской области с 21 декабря 2020 года, и по каким правилам будем жить в ближайший месяц и на новогодних праздниках.

Магазинам Волгограда и области рекомендовали увеличить число работающих касс с 21 декабря 2020 года, чтобы не создавать очередей, когда волгоградцы в предпраздничном ажиотаже будут закупаться подарками и продуктами к новогоднему столу. С этой же целью – увеличить срок действия праздничных акций и скидок, чтобы желающие сэкономить не толпились в торговом зале.

Новое в постановлении губернатора №179.

Под запретом из-за коронавируса в Волгограде и области остаются массовые мероприятия, ночные развлечения, дискотеки, караоке, танцы и кальяны для взрослых, а также детские комнаты для детей. Правда, начиная с 21 декабря 2020 года ребята могут отметить праздник внутри своей детсадовской группы или школьного класса без «лишних» людей. Но детям запрещено находиться в торговых центрах без родителей.

Музейные и концертные залы, а также залы домов культуры, кинотеатров и театров с 21 декабря 2020 года могут быть заполнены зрителями не более, чем на половину. При этом посетителей просят быть в масках и перчатках.

Новое в постановлении губернатора №179.

Повышенные требования установили и для фуд-кортов в торговых центрах, ТРЦ и ТРК Волгоградской области. Помимо того, что они должны будут выполнять все общие правила для общепита, включая заполнение не более, чем на 50% и дезинфекцию, с 21 декабря 2020 каждая точка должна будет выделить и оградить свою зону на фуд-корте, обеспечив полутораметровую дистанцию с соседями. После каждого посетителя придется обрабатывать столы, разносы и все контактные поверхности. Продавцов должны спрятать за стеклом, оставив лишь небольшое окошко.

Новое в постановлении губернатора №179.

Масочный и перчаточный режим в Волгоградской области в декабре 2020 и январе 2021 сохраняются без изменений. Маску придется носить, начиная с лифта многоэтажки и парковки у дома, где их наличие особо не проверяют, до магазина и транспорта, где мало того, что не обслужат, так еще и за спущенную с носа защиту могут сначала опротоколить, а затем и оштрафовать. В торговых точках и помещениях мастерских, автобусе, зданиях органов власти придется носить и перчатки.

Под запретом и новогодние корпоративы, а 30% сотрудников большинства предприятий продолжат работать на удаленке. Работодатели по-прежнему отвечают за безопасность своих сотрудников и клиентов и обязаны выполнять все требования Роспотребнадзора.

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