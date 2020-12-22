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Переход Волгограда на московское время 27 декабря 2020: Путин подписал закон

27 декабря 2020 года состоится переход Волгограда на московское время. Переводить часы область будет ночью
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Встречать Новый год волгоградцы будут по Москве.

Встречать Новый год волгоградцы будут по Москве.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Переход Волгограда на московское время состоится 27 декабря 2020 года. Президент России Владимир Путин 22 декабря подписал закон о возвращении московского времени в Волгограде. После того, как глава государства поставил свою подпись под законопроектом, вносящим изменения в закон о времяисчислении, перевод часов в Волгоградской области стал неотвратимой реальностью. Переводить время на один час назад волгоградцы будут в ночь на воскресенье 27 декабря 2020 года. Официально Волгоград и область вернутся во 2-ю часовую зону, в один часовой пояс с Москвой ровно в 2 часа ночи. Так что встречать Новый 2021 год, слушать поздравление президента и бой курантов на этот раз жители будут в одно время со столицей.

Переводить стрелки часов назад будут не только волгоградцы на своих будильниках и гаджетах, проверить нужно будет компьютер, смартфон, планшет. Изменится расписание поездов и самолетов (в билетах указано местное время пункта отправления и назначения). Чтобы проверить себя, жители Волгограда и области могут включить любую радиостанцию в начале часа. На то, чтобы привыкнуть к переменам, есть выходной, а уже в понедельник регион проснется в одном ритме со столицей.

Напомним, после долгих лет борьбы за местное время и первого за десятилетия регионального референдума, радовались жизни по своему времени и светлым вечерам волгоградцы совсем не долго. Вернули местное время осенью 2018 года - 28 октября. Поворачивать время вспять, на этот раз решением депутатов, придется всего через два года и два месяца - 27 декабря 2020 года.

Законопроект о переводе Волгоградской области на московское время по итогам сомнительного «мероприятия» сначала подготовила и утвердила местная областная дума. Затем документ одобрили в Государственной думе, при этом отодвинув срок на неделю. Следом проголосовали «за» и члены Совета Федерации. Подпись президента - последний шаг. В этой долгой истории поставлена жирная точка. Хотя сторонники местного времени еще обещают побороться в судах.

Закон, на основании которого Волгоградская область переводит часы.

Закон, на основании которого Волгоградская область переводит часы.

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