Главные события Дня города развернутся на этой сцене. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

9 сентября 2023 года в Волгограде будут масштабно отмечать День города. В программе мероприятий на праздник в этот день - звездный концерт на набережной, гулянья и фестивали у фонтана «Искусство» и в ЦПКиО, парусная регата и два салюта в разных частях города-героя. Сайт volgograd.kp.ru подскажет, куда сходить 9 сентября 2023 года в Волгограде и что будет интересного.

Куда сходить 9 сентября 2023 в Волгограде: главное в программе праздника

Ранним утром 9 сентября 2023 с площади Павших борцов на набережную парадом пройдут более 8 тысяч студентов. Для остальных День города 2023 в Волгограде стартует с 10 утра. На верхней террасе Центральной набережной до 15 часов у памятника Хользунову можно будет полюбоваться и сделать фото с ретроавтомобилями. До 18.00 на аллеях развернутся выставки, интерактивные площадки, казачий фестиваль. У фонтана «Искусство» будут живые скульптуры и фестиваль искусств «#Наволне434» с большой концертной программой.

На нижней террасе Центральной набережной на День города в Волгограде 9 сентября 2023 с утра до ночи будут соревноваться мастера брейк-данса, здесь же покажут выставки работ юных художников и архитекторов. Если не помешает погода проливным дождем, на Волге с полудня до 16 часов можно будет увидеть парусную регату, а с 13 часов на Нулевой продольной – велогонку.

В ЦПКиО Волгограда на День города 9 сентября 2023 в полдень устроят концерт «Солнечных бардов». С 14.00 стартуют спортивные игры на Волге «Страна чемпионов». В программе мероприятий - открытый турнир по паркуру, забег на роликах, легкоатлетический пробег, мастер-классы и турнир силачей. В 18.00 каждый сможет приобщиться к Северной ходьбе или сходить на мастер-класс по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги.

Концерт и салют на День города 2023 в Волгограде 9 сентября: расписание мероприятий

Главной фишкой на День города 2023 в Волгограде станет звездный концерт и салют вечером 9 сентября 2023. Это событие в программе праздничных мероприятий перенесли на час раньше. Начнется концерт в 17 часов вместо 18.00. Сначала петь и плясать будут волгоградские артисты, с 18 часов горожане будут зажигать под пчеловода с группой RASA, около 19.00 их сменит легендарная группа «Земляне» с песнями о вечном, а в 20.00 про погоду в доме напомнит Лариса Долина. Завершит праздник в День города 9 сентября 2023 в Волгограде большой фейерверк, начнется салют на Центральной набережной и на бульваре Энгельса в Красноармейском в 21.00.

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