На юге Волгограда из-за ремонта моста увеличили число трамваев на маршруте №11

на юге Волгограда сократили интервал движения трамвая №11 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноармейском районе Волгограда увеличили число подвижного состава на маршруте трамвая №11. Электротранспорт идет по Марийскому мосту, на котором проходит капитальный ремонт. МУП «Метроэлектротранс» вывел дополнительные вагоны, сократив интервал движения до 2 минут в пиковые часы, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Волгограда.

- На предприятии планируют сохранить новый график движения на протяжении всего периода повышенного пассажиропотока, - отметили в мэрии.

Напомним, с приходом теплой погоды начался ремонт Марийского путепровода, который перекрыли для автомобилей. Также в Красноармейском районе обновляют Сарептский мост. Из-за работ на путепроводах на юге города ежедневно образуются гигантские пробки. С целью разгрузить трафик на перекрестке улиц Удмуртский и Довженко установили светофор, но из-за этого заторы стали еще больше. Тогда на пересечении дорог поменяли схему движения, и все равно улицы не разгрузились от потоков авто.

14 марта между остановками «Бульвар Энгельса» и «Проспект Героев Сталинграда» во время движение сошел с рельсов вагон трамвая №11.