На юге Волгограда сократили маршрут трамвая из-за схода вагона с рельсов

Вагон трамвая сошел с рельсов в Красноармейском. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Днем 14 марта пассажиры трамвая №11 на юге Волгограда натерпелись страха из-за ЧП. В 11.45 при движении между остановками «Бульвар Энгельса» и «Проспект Героев Сталинграда» в Красноармейском районе вагон сошел с рельсов. Пассажиры не пострадали, трамвай №11 пока сократил свой маршрут и ходит от «ОАО «Каустик» до улицы Марийской, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- Произошел сход первой тележки. В результате остановки трамвая никто не пострадал, - рассказали в городской администрации.

Сейчас бригады МУП «Метроэлектротранс» ликвидируют последствия ЧП, чтобы как можно скорей восстановить трамвайное движение в Красноармейском.