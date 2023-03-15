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Общество15 марта 2023 6:30

Пробка стала только больше: на юге Волгограда на проблемном перекрестке поменяли схему движения

В Волгограде поменяли схему движения на перекрестке улиц Довженко и Удмуртской
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Кадр с видео vk.com/podslushano34vlg

Кадр с видео vk.com/podslushano34vlg

Проехать по Красноармейскому району Волгограда без потери времени сейчас невозможно, чтобы не опоздать по делам нужно выезжать сильно заранее. Многие проезды парализованы пробками. Чтобы разгрузить проблемный перекресток улиц Удмуртской и Довженко, с 14 марта на нем поменяли схему. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Волгограда.

При движении с улицы Удмуртской теперь запрещен поворот налево на улицу Довженко. А при повороте направо с Удмуртской на Довженко постоянно горит зеленый свет.

- Водителям, желающим совершить левый поворот, необходимо проследовать направо до кольцевой развязки и там развернуться, - отметили в мэрии.

Утренние пробки 14 марта. Данные портала "Яндекс.Пробки"

Утренние пробки 14 марта. Данные портала "Яндекс.Пробки"

Однако нововведение на перекрестке не разгрузило трафик на нем. Пробка утром 15 марта стала еще больше. После 9 часов утра длина затора по улице Довженко составляет примерно 1,5 км, по улице Удмуртской машины стоят в пробке, которая растянулась до улицы 40 лет ВЛКСМ. «Мне кажется, пока ничего не меняли, все быстрее ехало», «Главное выехать заранее», «В трех пробках отстоять? Сначала до светофора достоять, потом на кольце стоять и с кольца?» - возмущаются в социальных сетях жители Красноармейского района.

Напомним, движение в Красноармейском районе с приходом весны парализовали ремонты двух мостов – Сарептского и Марийского. Водителям приходится выбирать другие проезды, что приводит к загрузке дорог. Для снижения трафика мэрия установила светофор на перекрестке улиц Довженко и Удмуртской, однако это привело к еще большим проблемам для автомобилистов.

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