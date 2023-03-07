На юге Волгограда после закрытия моста на ремонт решили установить светофор

На юге города светофор установят из-за ремонта моста Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде после закрытия на ремонт Марийского моста в Красноармейском районе решили установить светофор. Он появится на ранее нерегулируемом перекрестке улиц Удмуртской и Довженко. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в мэрии. На перекрестке из-за закрытия путепровода теперь постоянно образуются пробки.

- По предварительным расчетам установка светофора позволит повысить пропускную способность и снизит количество конфликтных ситуаций на перекрестке, - отметили в мэрии.

Напомним, с 1 марта в Красноармейском районе для автомобилей закрыли на ремонт Марийский мост. Открыт пока путепровод для трамваев и пешеходов. С 23 февраля частично закрыли также на ремонт Сарептский мост. Так что автомобилисты на юге города вынуждены простаивать сразу в нескольких крупных пробках.