Активисты пригласили спикера Госдумы в Волгоград для решения проблемы с троллейбусами

Активисты, требующие вернуть в Кировский район троллейбусы, снова записали видеообращение Вячеславу Володину Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волгоградцы, которые настаивают на возвращении троллейбуса №18 и восстановлении контактной линии в Кировском районе, снова обратились к спикеру Государственной думы Вячеславу Володину. Они поблагодарили его за проведение парламентских слушаний по вопросам электротранспорта в регионах. Кроме того, горожане в видеообращении пригласили Вячеслава Володина в Волгоград.

- Мы просим вас обязать администрацию Волгограда восстановить движение троллейбусов в нашем Кировском районе. Также приглашаем вас лично посетить город Волгоград и провести встречи с жителями Кировского района, в том числе о необходимости дальнейшего развития электротранспорта в южных районах города, - обратились жители Волгограда к спикеру Госдумы.

Инициативная группа Кировского района уже давно борется за восстановление троллейбуса №18, который был отменен несколько лет назад, и разрушенной контактной линии. Волгоградцы неоднократно направляли обращения в Госдуму и лично Вячеславу Володину, к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, следком в итоге возбудил уголовное дело. В октябре мэрия запустила для жителей Кировского и Советского районов автобус №18. Однако активные горожане все равно хотят ездить на электротранспорте. На прошлой неделе депутаты облдумы обсудили возвращение троллейбуса №18.