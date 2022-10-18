В Волгограде депутаты обсудили возвращение троллейбуса №18

Мэрии рекомендовали подсчитать, во сколько обойдется возвращение троллейбуса №18 Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде не утихают страсти вокруг троллейбуса №18, который был ликвидирован несколько лет назад, и уничтожения контактной линии в Кировском районе. Накануне в Волгоградской областной думе прошло большое заседание по вопросам развития общественного транспорта в городе. Обсуждалось возможное возвращение троллейбуса №18. По итогам заседания думский комитет по промышленной политике, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству рекомендовал провести оценку состояния контактной линии на юге города и подсчитать расходы, необходимые для возвращение троллейбусного маршрута. Рекомендации рабочего совещания опубликовал в своем телеграм-канале парламентарий Руслан Шарифов.

Оценку технического состояния контактной сети троллейбуса №18 рекомендовано провести региональному комитету транспорта и дорожного хозяйства, департаменту городского хозяйства, мэрии, МУП «Метроэлектротранс». Администрация Волгограда по рекомендации должна провести оценку суммы расходов, которые необходимы для восстановления движение троллейбусов в Кировском районе.

Напомним, в 2017 году троллейбус №18 отменили, по мнению властей, он был не рентабельным. Инициативная группа Кировского района начала бороться за возвращение электротранспорта. Они неоднократно обращались в мэрию, Госдуму и ее спикеру Вячеславу Володину. Проходили парламентские слушания с обсуждением вопроса электротранспорта в России, в том числе, в Волгоградской области. Накануне активные волгоградцы записали обращение к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело из-за разрушения контактной линии. Следком возбудил уголовное дело. На прошлой неделе в Кировском районе запустили автобус №18.