Вячеслав Володин обещал рассмотреть вопрос о возвращении троллейбуса в Кировский район Волгограда

Волгоградцы продолжают борьбу за троллейбус №18 в Кировском районе.

Не зря инициативная группа Кировского района по возвращению троллейбуса №18 стучалась во все инстанции и писала обращения. Одно из них точно дошло до адресата. На больших парламентских слушаниях в Госдуме, посвященных электротранспорту в России, прозвучала и Волгоградская область.

Депутаты говорили о необходимости развивать трамваи, троллейбусы, электробусы в России. К сожалению, в некоторых регионах электротранспорт ликвидируют, а не развивают.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что слушания инициировали жители регионов.

- Были обращения из регионов: из Волгоградской, Белгородской, Орловской, Астраханской областей. Мы обсуждали эту тему в рамках профильного комитета и на заседании Государственной Думы и сошлись во мнении, что нам необходимо продолжить обсуждение в формате парламентских слушаний.

Депутаты и представители Министерства транспорта отметили ряд проблем: старый парк машин, медленное обновление, импортозамещение. Парламентарии отметили, что не все регионы могут справиться с этими вопросами самостоятельно – очень дорого. Поэтому часть затрат будут закладывать в федеральный бюджет и частично это уже сделано. Но также необходимо учитывать и важную роль частного капитала.

Скорее всего, после этих слушаний волгоградские чиновники еще раз обратят пристальное внимание на вопрос электротранспорта в Кировском и Советском районах. Ведь наверху уже обратили.