Волгоградцы попросили Володина вернуть в Кировский район троллейбус №18

Новую волну возмущения вызвал демонтаж контактной сети. Фото: кадр с видео

Троллейбус №18 убрали из Кировского района Волгограда в 2017 году, но страсти вокруг него не утихают до сих пор. Жители изначально были категорически против ликвидации электротранспорта, связывающего Советский и Кировский районы. И сейчас не теряют надежды его вернуть. Они писали обращение в приемную президента. Сейчас коллективное письмо поступило в приемную депутата Госдумы Вячеслава Володина. Народный избранник помог отстоять троллейбусы в Саратове в 2021 году. И у кировчан появилась надежда, что и им он не откажет.

В своем письме они указали важность троллейбуса для жителей района. Экологичный и экономичный транспорт довозил жителей до конечной трамваев. Это было удобно. А сейчас маршрутки и автобусы загрязняют район.

Правда, власти считают, что троллейбус №18 абсолютно нерентабелен. Не в часы пик он перемещался по району пустым. Чтобы «обезопасить» граждан, Метроэлектротранс решил демонтировать контактную сеть, что вызвало новую волну возмущения кировчан.