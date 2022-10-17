Волгоградцы попросили Бастрыкина завести уголовные дела из-за разрушения троллейбусной линии

Жители Кировского района настаивают на возвращении троллейбусного маршрута Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Активные жители Кировского района Волгограда, которые бьются за возвращение троллейбуса №18, снова напомнили о своей проблеме. На этот раз они записали видеообращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Активисты просят возбудить уголовные дела на чиновников мэрии Волгограда за разрушение городского электротранспорта. Для этого они подготовили коллективное заявление.

- Администрация Волгограда игнорирует требования тысяч граждан восстановить движение троллейбусов, разрушает новые троллейбусные линии и навязывает автобус, - обратились волгоградцы к Александру Бастрыкину.

Жители Кировского района против замены троллейбусов на автобусы, они собрали большое число подписей и направили в мэрию обращения на возврат электротранспорта. 10 октября был запущен тестовый маршрут автобуса №18, который курсирует между Обувной фабрикой и улицей Тополевой. Жители юга города этому не обрадовались, они требуют экологически чистый общественный транспорт и остановить разрушение контактной линии.

- Мы просим Следственный Комитет России на основании данного обращения, материалов процессуальной проверки и в целях защиты наших законных интересов, возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц городской администрации за преступные действия по разрушению нашего города, - добавили активисты в видеообращении к главе СК.

Напомним, инициативная группа Кировского района уже давно бьется за возвращение троллейбуса №18. Активисты направляли обращения в мэрию, Государственную думу и лично к ее спикеру Вячеславу Володину. На парламентских слушаниях обсуждался вопрос электротранспорта в России, в том числе, на примере Волгограда. Троллейбусный маршрут №18, который посчитали нерентабельным, убрали в 2017 году, после чего и началась волна возмущений среди горожан.