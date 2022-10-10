В Волгограде вместо троллейбуса №18 пустили тестовый автобус

Троллейбус заменят автобусом. Фото: Тимур ХАНОВ.

Волгоградцы уже несколько лет бьются за возвращение троллейбуса №18. Их обращения дошли до председателя СКР Александра Бастрыкина и председателя Госдумы Вячеслава Володина. В итоге с 10 октября 2022 года по запросам горожан мэрия возобновила транспортное сообщение между улицей Тополевой и остановкой «Обувная фабрика». Советский и Кировский районы по Второй продольной соединил новый автобусный маршрут №18. Пока на линии работают в тестовом режиме пять машин большой вместимости, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.

- В случае необходимости в расписание движения будут вноситься изменения, - рассказали в мэрии.

Новый автобус №18 будет ходить от остановки «Обувная фабрика» в Советском районе до улицы Тополевой в Кировском. Протяженность маршрута составит около 8 километров. Первый рейс из Кировского стартует в 5.30 утра, из Советского – в 5.52.

Автобус в пути будет делать остановки: ул. Автомобилистов, ВолГУ, ТРЦ «Акварель», Горная Поляна, Санаторий «Волгоград», Энергетический колледж, Руднева, ул. Закавказская, «Авангард», Колледж Вернадского, Школа №107, 503-й микрорайон, ул. Лавровая, Больница №9, ул. Тополевая. Интервал движения в тестовом режиме составит 10- 12 минут.

В мэрии отмечают, что транспортная схема постоянно меняется. Про просьбам жителей в городе уже появилось немало новых маршрутов, корректируют и старые.