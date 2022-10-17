После обращения волгоградцев к Бастрыкину по поводу троллейбуса возбуждено уголовное дело

Скрин видео.

Жители Кировского района Волгограда, которые добиваются возвращения троллейбуса №18, записали видеообращение к Александру Бастрыкину с просьбой завести уголовные дела на чиновников мэрии Волгограда за разрушение инфраструктуры городского электротранспорта. Ответ не заставил долго ждать. Глава следственного комитета России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Волгоградской области Дмитрию Буравцову возбудить дело и предоставить отчет, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СКР.

- Администрация Волгограда игнорирует требования тысяч граждан восстановить движение троллейбусов, - отмечают в следственном комитете.

Напомним, троллейбус №18 перестал ходить в 2017 году. После волгоградцы написало немало жалоб и обращений. В сентябре 2022-го достучались до Бастрыкина и Володина. В октябре мэрия пустила по тому же маршруту автобус, но активистов такой вариант не устроил. Теперь следователи будут разбираться в ситуации в рамках уголовного дела. Ход и результаты расследования будут на контроле в центральном аппарате ведомства.