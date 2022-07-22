В Волгограде за 7,5 млн разработают проект благоустройства очередного участка набережной

Планируется благоустроить набережную до моста через Волгу Фото: Александр КУЛИКОВ

Мэрия Волгограда объявила аукцион для разработки проектной и рабочей документации благоустройства очередного участка нижней террасы Центральной набережной. Планируется привести в порядок территорию от памятника бронекатеру-13 до «танцующего» моста через Волгу. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал госзакупок, начальная цена торгов составляет 7,5 миллиона рублей.

Концепция благоустройства очередного участка набережной. Фото: Сайт госзакупок.

- Победителю аукциона провести инженерное и технологическое обследование существующих сооружений берегоукрепления, разработать документацию по устройству электроснабжения и наружного освещения, водоснабжения и водоотведения с учетом дальнейшего развития территории, - рассказали в мэрии.

Концепция благоустройства очередного участка набережной. Фото: Сайт госзакупок.

На участке, где должно пройти благоустройство, проектом необходимо предусмотреть систему автополива, обустройство тротуаров, скамеек, урн, теневых навесов, малых архитектурных форм. Предстоит спроектировать работы по высадке деревьев и кустарников. Также подрядчику необходимо разработать план по созданию зоны для занятий спортом и физкультурой. Планируется строительство площадок для волейбола, тенниса, стритбола, воркаута, установка тренажеров. Будут и детские площадки.

Напомним, в 2019 году была благоустроена верхняя терраса Центральной набережной. Только через пару лет после ремонта осыпалась ротонда, а на велодорожке образовались проплешины. Масштабные работы сейчас проходят на нижней террасе – до перекрестка Нулевой продольной с улицей Комсомольской. Срок сдачи объекта с амфитеатром несколько раз переносился. Обещают, что все будет готово к концу лета. Параллельно сейчас идут работы на верхней террасе набережной – от музтеатра до улицы Ковентри. На прошлой неделе заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в Волгограде открыл памятник бронекатеру БК-31 на нижней террасе набережной.