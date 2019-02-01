Остались последние балясины: Ротонда на Набережной Волгограда почти отреставрирована

СЕГОДНЯ 15:08 2019-02-01T15:13:40+03:00

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Прекрасную ротонду на центральной набережной Волгограда горожане уже не узнают. Это уже не жалкое зрелище - с исписанными вандалами колоннами и разрушенной балюстрадой, а белоснежное ажурное сооружение, изысканное, как в день своего рождения. Рабочие почти завершили реставрацию объекта.

- Заканчиваем восстановление балюстрады. Ее демонтировали и доставили в мастерскую, где реставраторы по архивным документам при помощи аутентичных материалов, восстановили все ее элементы. Только на подпорной стене от верхней террасы к ротонде полностью заменили 50 балясин, всего их выполнено более 130. Сейчас осталось смонтировать последние блоки на подпорной стене, выложить опорные столбики из кирпича и после смонтировать между ними новые балясины, - пояснил представитель подрядной организации Артем Перевозчиков. – На последнем этапе мы выполним очистку и заделку швов.

А вообще работа проделана огромная. Первым делом у ротонды укрепили основание (оказалось, что она уже наклонилась на 17 сантиметров и могла вообще упасть на дорогу). Затем восстановили подпорные стенки, полностью собрали заново и забетонировали четыре лестницы (гранитные плиты сохранили все до единой). На куполе заменили оцинкованный металл и восстановили всю лепнину. В общем, такой реставрации ротонда не видела со дня основания и теперь переживает второе рождение.

ИСТОЧНИК KP.RU