К сентябрю завершится ремонт Центральной набережной от музтеатра до улицы Ковентри

К сентябрю верхняя и нижняя террасы соединятся. Фото: администрация Волгоградской области

Те, кто бывал в Волгограде 10 лет назад и те, кто приезжает сейчас замечают серьезную разницу. Есть, где погулять и отдохнуть. И работы по благоустройству в самом разгаре. Сейчас основное внимание уделяют верхней и нижней террасам набережной. Создается единое пространство, которое позволит сделать город более открытым, комфортным и запоминающимся.

На данный момент внимание сосредоточено на преображении участка от музыкального театра до улицы Ковентри. Уже начали демонтаж асфальта, территорию готовят к озеленению. Здесь появятся около двух тысяч различных деревьев и кустарников, обещают цветы и газон. Также организуют и поливочную систему, чтобы в жаркий климат это место оставалось зеленым.

ОБразуется единое пространство для отдыха. Фото: администрация Волгоградской области

К 1 сентября планируют завершить все работы на этом участке, также окончательно завершится преображение участка набережной на нижней бровке с амфитеатром и мемориальным комплексом героям-речникам, который в это воскресенье открыл Дмитрий Медведев. Таким образом волгоградцам и гостям города будет доступно единое пространство.

- Предела совершенству нет. Реализуем один этап — переходим к следующему. Эта территория хорошо впишется в весь архитектурный ансамбль. Рад, что в короткие сроки городу удалось развернуть масштабные работы. Уже сейчас видно, как все меняется, — отметил Андрей Бочаров во время рабочей поездки на набережную.

Андрей Бочаров проинспектирова ход ремонта. Фото: администрация Волгоградской области

В разработке проектов участвуют не только опытные архитекторы, но и молодежь. Она позволяет не зацикливаться на привычных и опробованных решениях, а вдохновляет на современное, интересное и новое в разработке концепции уличного пространства.

Кстати молодых архитекторов задействуют и создании проектов второго и третьего этапов благоустройства набережной от ул. Ковентри до памятника Рокоссовскому. Их реализация намечена на следующий год.

Но преображение береговой линии Волгограда на Центральном районе не остановится. Планируется развитие города и в южную и в северную сторону. Это предложение озвучили Дмитрию Медведеву на встрече с ветеранами. И председатель оргкомитета по празднованию 80-леия победы в Сталинградской битве обещал поддержку этой задумки на самом высоком уровне.

Волгоград развернут к Волге. Фото: администрация Волгоградской области

Таким образом, идея развернуть город к Волге может получить свое максимальное воплощение.

- Волгоград должен стать по-настоящему курортным городом. У нас для этого все есть. Хорошая транспортная инфраструктура, хорошая погода, есть что показать: хорошие музеи, будет прекрасная набережная, в районах тоже идут работы. В целом получается, что мы формируем город-курорт — это очень правильная задача, - поделился мыслями губернатор Андрей Бочаров.