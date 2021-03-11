На Центральной набережной Волгограда осыпалась ротонда

И двух лет не прошло, а ротонда начала осыпаться Фото: Екатерина СИМОХИНА

Прогуливающихся по Центральной набережной волгоградцев или гостей города не может не разочаровать внешний вид. На верхней террасе начала осыпаться ротонда. Ее придется снова обновлять. Хотя ремонт проводился совсем недавно. Но на архитектурном сооружении в центре Волгограда откололись целые куски. Повреждения впервые выявили еще в декабре 2020 года специалисты МБУ «Волгоградзеленхоз», сообщили «КП-Волгоград» в администрации города.

От ротонды откалываются целые куски штукатурки Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Поскольку на выполненные работы действует гарантия, МБУ в том же месяце уведомило подрядную организацию о необходимости привести в порядок покрытие сооружения, предварительно определив причины образования повреждения. В ходе восстановительных работ подрядчику необходимо принять меры для того, чтобы исключить повторное появление повреждений, - добавили в мэрии.

Архитектурное сооружение буквально затрещало, причем не по швам Фото: Екатерина СИМОХИНА

Подрядчик АО «Приволжтрансстрой» выполнит восстановление штукатурного слоя в рамках гарантии за свой счет. Работы начнутся, когда позволит погода.

Осыпается и балюстрада Фото: Екатерина СИМОХИНА

Напомним, масштабные работы по обновлению верхней террасы Центральной набережной проводились накануне чемпионата мира по футболу, матчи которого прошли в Волгограде в 2018 году. Ротонду же перед мундиалем не трогали, поскольку она находилась в стороне от открывшейся во время турнира фан-зоны. При этом она находилась в аварийном стоянии. Архитектурный объект мог упасть на дорогу. Он наклонился на 17 сантиметров. Реставрация ротонды завершилась в начале 2019 года. У нее укрепили основание, восстановили подпорные стенки, заделали трещины, заштукатурили, собрали заново 4 лестницы. В общем прошли масштабные работы. Специалисты учитывали первоначальный вид сооружения, опираясь на архивные фото. На обновление ротонды потратили около 9,8 миллиона рублей. А еще 19 миллионов ушло на ремонт пропилеев.