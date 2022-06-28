Реконструкцию Центральной набережной в Волгограде показали с высоты

Кадр с видео АО "Стройтрансгаз"

В Волгограде часть нижней террасы Центральной набережной остается за забором. Участок протяженностью 3,5 км с амфитеатром продолжают благоустраивать. При этом подрядчик уже дважды переносил сроки сдачи объекта. Теперь все работы должны завершиться в конце августа, откроется обновленная Центральная набережная, с пешеходной эстакадой и амфитеатром до 1 сентября. Строительство показали с высоты. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе подрядчика АО «Стройтрансгаз», на объекте благоустройство выполнено на 85%.

Строители укладывают асфальт, тротуарную плитку и тактильную – она обозначает опасные зоны и перепады для слабовидящих и маломобильных групп населения. Завершается озеленение, всего на участке обновленной набережной будут 10 тысяч новых кустарников и деревьев.

Уже завершилось возведение пешеходной эстакады с улицы Чуйкова к амфитеатру, который пока до конца не готов. На объекте проводятся отделочные работы, обустраиваются нижние инженерные сети, строятся колоннады из прочного дагестанского камня.

Напомним, изначально нижнюю террасу Центральной набережной должны были сдать в декабре 2021 года. Но в сроки не уложились из-за коронавируса, было обещано все выполнить к 1 июня 2022 года. Но снова все пошло не по плану. Ускорились строители после визита на объект губернатора Андрея Бочарова. Теперь волгоградцам пообещали открыть участок набережной к началу осени.