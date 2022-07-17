Дмитрий Медведев открыл мемориальный комплекс в Волгограде в день начала Битвы на Волге

Во время реставрации бронекатера решили сохранить как есть все боевые раны. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Дмитрий Медведев прибыл с рабочим визитом в Волгоград 17 июля в знаковый для города день: 80 лет назад началась Сталинградская битва. Сегодня в городе-герое проходят памятные акции. После возложения цветов на Мамаевом кургане Дмитрий Медведев прибыл на открытие мемориального комплекса БК-31 на Центральной набережной Волгограда. Принять участие в открытии памятника пригласили заместителя председателя Совета Безопасности РФ. Накануне Президент России Владимир Путин поручил Дмитрию Медведеву возглавить оргкомитет по подготовке к празднованию 80-летия Сталинградской победы.

Дмитрий Медведев отметил заслугу волгоградцев, которые подняли, отреставрировали бронекатер, установили имена членов экипажа и нашли их родных. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Медведев вместе с волгоградским губернатором, ветеранами, местными политиками, юнармейцами и кадетами возложил цветы героям волжской военной флотилии. И пожал руку всем присутствующим ветеранам Великой Отечественной войны.

- Сегодня особая дата для всех нас. 17 июля, в день начала Сталинградской битвы, мы воздаём дань памяти героям Великой отечественной войны. 200 дней Сталинград был самым сложным местом в нашей стране. Это было самое тяжелое и кровопролитное сражение за всю мировую историю. Но именно эти дни стали переломными, решающими. Здесь, на берегах Волги, фашистам был дан жесткий и бесповоротный отпор, - сказал Дмитрий Медведев.

Он отметил заслугу всех, кто возвращает стране имена героев.

- Эта экспозиция вызывает чувство глубокого волнения. Энтузиасты, историки, вообще неравнодушные люди самых разных возрастов и профессий сделали все, чтобы ни один из героев не остался безвестным. Захоронили их останки в соответствии с воинскими почестями. Подняли со дна и восстановили затопленное судно, передали в музей личные вещи экипажа. Провели огромную поисковую работу, восстановили имена команды по архивным документам и даже отыскали родственников погибших моряков. Это был большой, благородный и кропотливый труд. Она продолжается и по сей день.

Медведев попприветствовал кадетов и юнармейцев. Фото: Екатерина СИМОХИНА

5 лет назад, в августе 2017 года как раз на этом участке волгоградской набережной Дмитрий Медведев тогда еще в должности премьер-министра провел большое совещание, посвященное проблемам оздоровления Волги. Именно в том году Волга настолько сильно обмелела, что благодаря этому дайверам и удалось обнаружить остов бронекатера на глубине 7 метров.

Мемориальный комплекс открыли на том месте, где в 2017 году Дмитрий Медведев проводил совещание по Оздоровлению Волги. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Бронекатер БК-31, который сегодня под стеклянным куполом стоит на Центральной набережной Волгограда, георически сражался в Сталинградской битве, был подбит и затонул в районе острова Голодный в октябре 42-го. Его уникальность в том, что всего таких бронекатеров было построено семь. И до 2017-го года считалось, что не сохранилось ни одного. Таким образом, считается, что это уникальный артефакт.

80 лет назад началась великая Битва на Волге. Сегодня возлагают цветы героям волжской военной флотилии. Фото: Екатерина СИМОХИНА

16 дней длилась операция по подъему судна, который был частично разрушен после взрыва. Поднимали его по частям, реставрировали на народные деньги. Внутри были найдены личные вещи, оружие, противогазы экипажа.

Дмитрий Медведев приехал на открытие бронекатера-памятника. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Спустя 5 лет после прошлого визита Медведева в Волгоград здесь появился музей под открытым небом, мемориальный комплекс БК-31. Построен он уже давно, но сначала открыть бронекатер помешала пандемия, потом незаканчивающаяся стройка. Сегодня в присутствии зампреда Совета безопасности мемориальный комплекс распахнул свои двери для посетителей. Возможно, уже скоро попасть в музей смогут и простые волгоградцы.

Благодаря подсветке в вечернее время, бронекатер снова словно плывет по волнам. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Чтобы защитить уникальный объект от разрушения на солнце и ветрах, изрешеченное вражескими снарядами судно поместили в стеклянный саркофаг. Все боевые раны реставраторы решили сохранить. Вечером пробоины катера будут подсвечивать красным светом. Сам бронекатер будет плыть по виртуальным волнам благодаря особенной подсветке.