Вандалы начали портить благоустройство бульвара вдоль проспекта Жукова в Волгограде

Фото: Администрация Волгограда

Не все волгоградцы оценивают благоустройство парков и прогулочных зон в городе. Так неизвестные вандалы сломали арт-объект «цветок» на бульваре вдоль проспекта Жукова в Дзержинском районе. Эта территория только недавно была открыта после обновления. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, специалисты МБУ «ЖКХ Дзержинского района» оперативно провели ремонтные работы и установили светящийся объект на прежнее место. При этом вандалы портят благоустройство прогулочной зоны на западе города уже не в первый раз.

- В сентябре текущего года, еще до окончания работ, подрядная организация, занимающаяся обновлением бульварной зоны, обнаружила девять пустых лунок, где ранее были высажены кустарники. Взамен похищенных растений компания-исполнитель высадила новые зеленые насаждения. А в первый день в открывшемся после реконструкции сквере водитель отечественной легковой машины решил проехать прямо по новой пешеходной дорожке, переехав через бордюры, - напомнили в администрации города.

В Волгограде часто фиксируются случаи вандализма. Еще один произошел недавно в парке «50 лет Октября» в Кировском районе, в котором еще идут работу по благоустройству. Кому-то помешали смонтированные подвесные качели, которые были ограждены забором. Вандалов преграда не остановила, чтобы повредить аттракцион. Также хулиганы портят качели, детские площадки и расписывают сооружения новых парков в Центральном, Ворошиловском и Тракторозаводском районах.