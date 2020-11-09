Сломали лавочки, спилили шлагбаум, испортили покрытие, украли деревья, изрисовали памятник: вандалы крушат новый сквер в Волгограде

Вандалы вырвали кусок покрытия на спортплощадке Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Тракторозаводском районе Волгограда продолжается благоустройство территории у Дворца культуры вдоль улиц Шурухина и Дзержинского. Работы разделены на этапы. Впереди обустройство участка до проспекта Ленина. Однако подрядчику приходится уже кое-что переделывать. И дело, похоже, не в его недобросовестности. Руки чешутся у горожан, которые норовят что-нибудь испортить. В конце октября сотрудники ДК обнаружили следы вандалов на двух благоустроенных площадках. Кто-то вырвал кусок резинового покрытия, в других местах оно было изрезано. Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волгограда, в минувшие выходные подрядчик подправил повреждения.

Только организация уже не впервой проводит ремонт свежего благоустройства. Видимо, не все жители Тракторозаводского района приветствуют обновление территории. В конце октября вандалы спилили опору шлагбаума при въезде в ДК. А в сентябре кому так понравились высаженные клена и дерена серебристого, что он выкопал два дерева. Досталось и памятнику Максима Горького – он был изрисован. Также хулиганы повредили облицовку фонтана и сломали скамейку. В мэрии добавили, что специалисты восстановили поврежденный шлагбаум, сейчас обновляют скамейку. В ближайшее время подрядчик вернет прежний вид памятнику и фонтану.

И после таких выходок как не вспомнить высказывание бывшего футбольного комментатора, а ныне блогера Василия Уткина? Он назвал Волгоград городом гопников. К сожалению, вандалы таким способом только подтверждают его слова.