Воруют цветы вместе с кашпо, ели и кусты барбариса: мэрия Волгограда снова жалуется на вандалов

Кашпо с петуниями украли с пересечения улиц Комсомольской и Мира Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Чтобы украсить свой дом или квартиру цветами и вазами, необязательно покупать их в магазинах декора. Все это можно найти на городских улицах и забрать себе. Видимо, так решили неизвестные, которые подпортили благоустройство Волгограда. Ранним утром 22 мая специалисты МБУ «Волгоградзеленхоз» обнаружили, что вандалы выкопали цветы из кашпо вдоль бульварной зоны проспекта Ленина. А на пересечении улиц Мира и Комсомольской и вовсе исчезло кашпо с петуниями. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, специалисты готовят заявление в полицию.

В администрации города отмечают, что вандалы регулярно крадут растения. Похожие случаи случались в сквере имени Пушкина – за неделю там исчезло 70 растений. В сквере Пахмутовой еще до открытия неизвестные выкопали куст барбариса. А с набережной вдоль Нулевой продольной выкопали голубую ель. Вандалов не помогают отыскать даже камеры видеонаблюдения. Подрядчикам приходится высаживать новые деревья и цветы на месте украденных. Однако воришки продолжают орудовать.