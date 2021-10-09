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Общество9 октября 2021 13:39

На проспекте Жукова в Волгограде открыли новый парк

Смотрите, как преобразилась бульварная зона: фоторепортаж
Екатерина СИМОХИНАЕкатерина СИМОХИНА
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Несколько красивых локаций сделали специально для молодоженов.

Несколько красивых локаций сделали специально для молодоженов.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

У жителей многоэтажек вдоль проспекта Жукова никогда прежде не было столько желания проводить время под окнами дома. Раньше у них был убитый тротуар, а сейчас - самый настоящий парк, на котором зашкаливает уровень зеленого цвета. Бульвар не стали закатывать в плитку, как большинство общественных пространств в городе. Здесь много газона, много кустарников, сохранили и часть старых деревьев. В субботу среди прогуливающихся по новому бульвару горожан заметили и губернатора Андрея Бочарова с командой. Он тоже выбрался прогулять по новому парку, а заодно спланировать дальнейшее преображение этой зоны. Благоустройство проспекта Жукова продолжится до Самарского разъезда, его начнут в следующем году, а завершат все работы к 80-летию Сталинградской Победы.

Уровень зеленого цвета в новом парке зашкаливает.

Уровень зеленого цвета в новом парке зашкаливает.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Парк украсили деревья-крупномеры и ажурные арт-объекты.

Парк украсили деревья-крупномеры и ажурные арт-объекты.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

От парка прежде всего в восторге молодые пары. Напротив районного ЗАГСа теперь очень красиво. И томиться в ожидании церемонии уютно, и после есть где сфотографироваться и разлить по бокалам шампанское. Молодожены со вчерашнего дня фотографируются в арке в форме сердца, на скамейке, вешают замочки на счастье на новом мосту. А их гости гуляют по парку и сидят в ажурных беседках.

Теперь в этом ЗАГСе захотят расписываться и жители других районов города.

Теперь в этом ЗАГСе захотят расписываться и жители других районов города.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В районе теперь есть приличное место для бракосочетаний.

В районе теперь есть приличное место для бракосочетаний.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Много артобъектов привлекает внимание тех, кому до свадьбы еще далеко. Детям понравились кованые машины и велосипеды, и бабочки с зонтиками, которые сияют по ночам. Для старшего поколения поставили очень много скамеек в тени деревьев, есть и шахматные столы для любителей интеллектуальных игр.

Есть чем заняться в парке и тем, кому до свадьбы еще далеко.

Есть чем заняться в парке и тем, кому до свадьбы еще далеко.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

На мостике уже висят первые замочки "на счастье".

На мостике уже висят первые замочки "на счастье".

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Деньги на новый парк нашлись благодаря программе «Формирование комфортной городской среды». На первом этапе привели в порядок полкилометра бульвара. Здесь вымостили плиткой дорожкой, постелили газон, высадили 1,7 тысячи новых деревьев и кустарников, которые обещают поливать, потому что полив тоже смонтировали. В парке есть не только фонари, но и светящиеся ночью арт-объекты. За сохранностью имущества следят камеры – их в парке много.

Как соблюдать самоизоляцию, когда на улице так хорошо?

Как соблюдать самоизоляцию, когда на улице так хорошо?

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В следующем году власти обещают привести в порядок еще 900 метров территории вдоль проспекта. Установят еще 120 фонарей и 86 предметов парковой мебели. Продолжат сажать деревья – и кустарники.

Во время благоустройства сохранили часть здоровых старых деревьев.

Во время благоустройства сохранили часть здоровых старых деревьев.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Во время рабочей поездки Андрей Бочаров также пообещал привести в порядок памятник Георгию Жукову и территорию вокруг него. Пообщался и с местными предпринимателями: попросил арендаторов магазинов на первых этажах здания продумать единый стиль оформления фасадов и вывесок.

Выходите гулять и запасайтесь витамином Д на грядущую зиму!

Выходите гулять и запасайтесь витамином Д на грядущую зиму!

Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Прекрасный городской парк получается. Мы сами не представляли, что из него может получиться, - заметил глава области, осматриваясь по сторонам.

Скамейки с навесом от солнца и интеллектуальные игры для тех, кто не хочет сидеть в изоляции.

Скамейки с навесом от солнца и интеллектуальные игры для тех, кто не хочет сидеть в изоляции.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

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