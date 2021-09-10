В Волгограде вандалы выкопали кустарники на бульваре вдоль проспекта Жукова

Фото: Администрация Волгограда

В Дзержинском районе Волгограда продолжается благоустройство бульварной зоны вдоль проспекта имени Жукова. Только обновление территории ценят не все. Так в начале недели вандалы выкопали девять кустарников бирючины и кизильника. Видимо, кто-то решил забрать их к себе домой, либо эти растения пришлись не по нраву волгоградцам. Пустые лунки обнаружила подрядная организация во время производства работ, рассказали «КП-Волгоград» в администрации города.

- В ближайшее время исполнитель контракта произведет высадку новых зеленых насаждений взамен растений, похищенных вандалами. Компания призывает волгоградцев бережно относиться к общегородскому имуществу, помогая работникам поддерживать чистоту территорий и сохранность появившихся здесь объектов, - отметили в мэрии.

На бульваре высаживают новые растения, которые кто-то решил забрать себе Фото: Юлия Данильченко

Сейчас на бульваре вдоль проспекта имени Жукова ведутся работы по озеленению: укладывается газон, высаживаются растения. Всего появятся 400 деревьев и более трех тысяч кустарников.

При этом в Волгограде регулярно вандалы портят благоустраиваемые территории и крыжи растений. В центре города неизвестные выкопали петуньи из кашпо на пересечении улиц Мира и Комсомольской, около 100 роз пропали с бульварной зоны по проспекту Ленина. До открытия сквера Александры Пахмутовой в ноябре 2019 года украл высаженный куст барбариса. Подрядная организация заменила пропавшее растение на новое. Также по всему коммунальщики фиксируют повреждения парковой инфраструктуры. Например, в конце лета кто-то чуть не спалил сцену в Тракторозаводском районе.